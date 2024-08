- Attivisti per il clima negli aeroporti <unk> Chiusura di Colonia/Bonn

L'iniziativa climatica "Ultima Generazione" ha avviato azioni di protesta in diversi aeroporti tedeschi, causando temporanei disagi alle operazioni di volo. Secondo le dichiarazioni dell'organizzazione, due attivisti con giubbotti di sicurezza arancioni sono riusciti a entrare negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia-Bonn. I fotografi della dpa presenti hanno confermato gli incidenti.

All'aeroporto di Colonia/Bonn, le operazioni di volo sono state sospese al mattino a causa di un'operazione di polizia seguita all'azione di protesta, come annunciato da un portavoce dell'aeroporto. A Norimberga, le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese, secondo un portavoce della polizia.

L'organizzazione ha dichiarato che gli attivisti hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con le scritte "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato". "Non sono state violate le piste."

"Ultima Generazione" esige una radicale protezione del clima, inclusa la completa rinuncia al carbone, al petrolio e al gas. Esige la conclusione di un trattato internazionale in tal senso. Dal'inizio del 2022, il gruppo ha organizzato blocchi stradali in cui i partecipanti si sono incollati a terra. Tuttavia, hanno annunciato di voler cambiare strategia e non utilizzare più questo metodo in futuro. Gli attivisti per il clima hanno anche portato avanti diverse azioni di disturbo negli aeroporti in passato, tra cui in quello più grande della Germania, a Francoforte, alla fine di luglio.

Laws made harder to deter

Il governo tedesco vuole scoraggiare gli attivisti climatici radicali e altri disturbatori da azioni pericolose negli aeroporti stringendo la legge sulla sicurezza aerea. Il nucleo della riforma prevista, che deve ancora essere decisa dal Bundestag, è l'istituzione di una nuova disposizione che punisce l'"intrusione intenzionale e non autorizzata" sull'area di sosta, nonché sulle piste - a condizione che ciò metta a rischio la sicurezza dell'aviazione civile.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per le proteste negli aeroporti in aumento, ha invitato il governo tedesco a gestire questi attivisti climatici con cautela per evitare un impatto più ampio sulla sicurezza dell'aviazione. Alla luce di questi eventi, l'Unione Europea sta valutando le proprie regolamentazioni per garantire che siano adottate misure adeguate per tutelare la sicurezza dell'aviazione in tutti i suoi stati membri.

Leggi anche: