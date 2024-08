- Attivisti per il clima negli aeroporti: interruzione delle operazioni di volo

L'iniziativa per il clima "Ultima Generazione" ha lanciato proteste in diversi aeroporti tedeschi, causando temporanei disagi alle operazioni di volo. In giubbotti arancioni, coppie di attivisti sono riuscite ad accedere agli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia-Bonn, come confermato dai fotografi dell'agenzia dpa.

All'aeroporto di Colonia/Bonn, le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese a causa della protesta, secondo i resoconti della polizia. Potrebbero ancora verificarsi ritardi anche dopo la ripresa, ha annunciato l'aeroporto. Gli attivisti sono riusciti ad accedere all'area airside dell'aeroporto, dove è stato trovato un buco nella recinzione.

A Norimberga, le operazioni di volo sono state sospese per circa un'ora, secondo un portavoce della polizia. Due attivisti per il clima sono riusciti ad accedere alla pista dell'aeroporto all'alba, con un buco nella recinzione nella zona sud della pista e due tronchesine trovate nelle vicinanze.

A Berlino, due individui di 21 e 22 anni sono stati trovati incollati a terra dalla polizia dello stato del Brandeburgo. Sono stati poi rilasciati e messi in custodia. La polizia sta ora indagando per i reati di vandalismo, intrusione e violazione della legge sulla sicurezza aerea. Entrambi gli individui sono noti alla polizia per offese simili. Non è stata fornita alcuna informazione sul genere degli attivisti.

Chiedono l'abbandono completo di carbone, petrolio e gas

"Ultima Generazione" ha dichiarato che gli attivisti hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con gli slogan "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato". "Le piste non sono state penetrate durante questa azione".

"Ultima Generazione" chiede una radicale protezione del clima, inclusa l'abbandono completo di carbone, petrolio e gas. Chiedono la conclusione di un trattato internazionale in tal senso. Dal'inizio del 2022, il gruppo ha organizzato blocchi stradali in cui i partecipanti si incollano. Tuttavia, hanno annunciato di aver abbandonato l'uso della colla in futuro. Gli attivisti per il clima hanno inoltre portato a termine diverse azioni simili negli aeroporti, compreso il più grande della Germania a Francoforte, alla fine di luglio.

Laws più severe per scoraggiare gli attivisti

Il governo tedesco intende rafforzare la legge sulla sicurezza aerea per scoraggiare gli attivisti radicali per il clima e altri disturbatori dal portare a termine azioni pericolose negli aeroporti. Il nucleo della riforma prevista, che deve ancora essere decisa dal Bundestag, è l'istituzione di una nuova disposizione che rende punibile l'ingresso intenzionale e illecito, tra gli altri luoghi, della pista e delle corsie di decollo e atterraggio, se ciò mette a rischio la sicurezza dell'aviazione civile.

Al termine delle loro azioni, "Ultima Generazione" ha esibito striscioni durante la loro pacifica dimostrazione, chiedendo l'abbandono completo di carbone, petrolio e gas.

Dopo i disagi causati in diversi aeroporti, le autorità tedesche stanno valutando leggi più severe per scoraggiare azioni simili degli attivisti, concentrandosi sul proibire l'ingresso intenzionale e illecito alle piste e alle corsie di decollo e atterraggio, mettendo a rischio la sicurezza dell'aviazione civile.

