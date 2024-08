Attivisti per i diritti degli animali assaltano l'udienza generale del Papa per protestare contro le corride

Gli attivisti di People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) hanno scavalcato le barriere dalle panche fino alla navata della Sala Paolo VI del Vaticano. Indossavano magliette con la scritta "fermati di benedire le corride" e tenevano cartelli con la scritta "la corrida è un peccato".

Le donne sono corse lungo la navata, arrivando a pochi metri dal papa prima che gli ufficiali di sicurezza intervenissero. Gli attivisti sono stati quindi accompagnati fuori dall'edificio, ancora con i cartelli alzati.

L'incontro al Vaticano di mercoledì ha segnato il ritorno degli udienze generali settimanali del papa dopo la sua pausa estiva di un mese.

Una protesta simile di PETA si è svolta a gennaio durante una servizio per l'unità cristiana presieduto da Francesco alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma e alla presenza dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

I manifestanti affermano che i preti continuano a benedire i toreri e vogliono che Francesco condanni la corrida. Tuttavia, nel XVI secolo, papa Pio V aveva emanato un divieto papale contro la corrida.

Francesco non ha ancora espresso pubblicamente la sua posizione contro la corrida, ma ha fatto della protezione dell'ambiente un elemento centrale del suo pontificato.

Le azioni degli attivisti contro la corrida vanno oltre i confini del Vaticano, poiché una precedente protesta si è svolta in Europa alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Nonostante papa Francesco non abbia direttamente condannato la corrida, il suo focus sulla tutela dell'ambiente risuona a livello globale, con molti che vedono la corrida come una questione ambientale a causa del suo impatto sugli animali.

