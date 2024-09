Attivisti pacifisti dissidenti affrontano gli agenti delle forze dell'ordine durante una mostra militare in Australia.

Forze dell'ordine hanno avuto difficoltà a gestire una folla di circa 1.200 persone che cercavano di impedire alle persone di entrare alla fiera internazionale delle Forze Terrestri a Melbourne.

L'evento di tre giorni mette in evidenza esperti della difesa a livello globale e presenta veicoli militari, camion pesanti, armi semiautomatiche e varie armi.

I disordini si sono verificati in un periodo in cui gli scontri internazionali hanno alimentato l'ostilità verso l'industria degli armamenti e i suoi profitti in numerosi paesi.

La polizia del Victoria ha riferito l'arresto di 33 persone per reati come aggressione fisica, incendio doloso, ostacolo alla circolazione e aggressione a un agente di polizia.

Alcuni manifestanti hanno lanciato letame di cavallo, pietre e frutta contro la polizia, come riferito dalla polizia del Victoria e dai media.

Ventiquattro agenti di polizia hanno richiesto cure mediche, secondo un portavoce della polizia, che ha anche notato che although i cavalli della polizia sono stati presi di mira, nessuno ha riportato ferite gravi.

I partecipanti alla folla, molti dei quali sventolavano bandiere palestinesi e intonavano slogan pro-palestinesi, hanno richiesto la fine degli scontri, come riferito dalla CNN affiliata 9 News, in quello che i media australiani descrivono come la più grande manifestazione della città negli ultimi anni.

L'organizzazione che ha organizzato le proteste, Disrupt Land Forces, ha dichiarato in una dichiarazione aperta che si oppone "senza mezzi termini alla glorificazione della morte, della distruzione e del genocidio perpetrati con armi sviluppate su questo continente e mostrate alla Land Forces".

Il gruppo ha richiesto la fine del finanziamento "degli stati coinvolti nel genocidio e nella repressione militarizzata", compreso Israele.

Si stima che oltre 40.000 palestinesi siano morti a Gaza dal momento in cui Israele ha iniziato la sua guerra contro Hamas, secondo il ministero della salute nell'enclave. Il governo israeliano ha giurato vendetta contro Hamas dopo gli attacchi del gruppo dell'ottobre 7, che hanno causato la morte di 1.200 israeliani e il rapimento di 250, secondo le autorità israeliane.

Manifestanti affrontano i partecipanti

I manifestanti hanno insultato coloro che entravano all'esposizione il mercoledì, come riferito dalla 9 News.

"Vogliamo rendere sgradevole per queste persone entrare e stipulare contratti multimilionari o vendere armi che saranno utilizzate per commettere genocidio in Palestina e in altre parti del mondo", ha dichiarato la manifestante Natalie Farah alla 9 News.

La premier del Victoria, Jacinta Allan, ha criticato duramente qualsiasi manifestante che minacciasse o utilizzasse violenza contro gli agenti di polizia.

"Stanno facendo il loro lavoro per garantire la sicurezza della comunità. Meritano di essere trattati con rispetto da coloro che partecipano alla manifestazione", ha dichiarato Allan alla radiotelevisione pubblica australiana, l'ABC.

Si stima che circa 1.000 imprese di 31 paesi partecipino all'esposizione, secondo il sito dell'evento.

Il disturbo ha causato congestionamenti del traffico in tutta la città di Melbourne. La polizia ha chiuso diverse strade principali e ha consigliato ai conducenti di evitare determinate parti della città, come riferito da Reuters.

Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che le persone hanno il diritto di manifestare, ma devono farlo pacificamente.

"Non si esprime l'opposizione all'equipaggiamento difensivo attaccando la polizia. Hanno un lavoro da fare e i nostri agenti di polizia devono essere rispettati in ogni momento", ha dichiarato Albanese alla CNN affiliata Channel 7.

L'esperta di difesa Bec Shrimpton dell'Istituto australiano per la politica di sicurezza ha dichiarato all'ABC Radio National prima dell'inizio della conferenza il mercoledì, "È ingiusto tacci

