- Attivisti climatici bloccati all'aeroporto di Stoccarda

Due attivisti dell'iniziativa climatica "Ultima Generazione" si sono incollati a terra all'aeroporto di Stoccarda. La polizia ha rimosso le due donne dal terreno al mattino e le ha trattenute in custodia, ha dichiarato un portavoce della Presidenza della Polizia di Reutlingen su richiesta. Secondo quanto riferito, le attiviste non hanno opposto resistenza. Secondo ulteriori informazioni della Polizia Federale, le operazioni di volo non sono state influenzate dalla protesta.

Le azioni di "Ultima Generazione" si sono verificate anche negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Colonia/Bonn e Norimberga. A Norimberga, le operazioni di volo sono state inizialmente sospese ma poi riprese. A Colonia/Bonn, le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese a causa dell'azione di protesta, secondo i resoconti della polizia.

Chiamata per rinunciare al petrolio e al carbone

"Due persone con giubbotti arancioni di sicurezza hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando cartelli con le scritte 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'," ha dichiarato l'organizzazione in una dichiarazione. "Le piste non sono state violate durante questa azione."

L'azione all'aeroporto della capitale del Baden-Württemberg è iniziata intorno alle 5:40, come ha riferito un reporter della dpa. È terminata poco dopo le 8:00. Era visibile un grande buco in una recinzione di sicurezza dell'area e un tagliafili giaceva a terra.

"Ultima Generazione" esige una radicale protezione del clima, inclusa la completa rinuncia al carbone, al petrolio e al gas. Chiedono la conclusione di un contratto internazionale in tal senso. Dal'inizio del 2022, il gruppo ha organizzato blocchi stradali in cui i partecipanti si sono incollati. Tuttavia, hanno annunciato di recente che non useranno più la colla in futuro. Gli attivisti per il clima hanno anche portato avanti diverse azioni disruptive negli aeroporti in passato, comprese quelle al più grande aeroporto della Germania a Francoforte alla fine di luglio.

Protesta solo nel fine settimana

Solo sabato, gli attivisti del gruppo climatico hanno dimostrato pacificamente all'aeroporto di Stoccarda. C'è stata una protesta annunciata di 14 persone al Terminal 3, come ha riferito la polizia. L'azione, che si è svolta senza incidenti, era diretta contro le recenti perquisizioni degli appartamenti dei membri di "Ultima Generazione".

L'iniziativa climatica "Ultima Generazione" ha già organizzato proteste all'aeroporto di Colonia/Bonn e Norimberga, causando sospensioni temporanee delle operazioni di volo. Analogamente, la loro recente azione all'aeroporto di Stoccarda, che si è svolta all'aeroporto di Stoccarda, ha portato a un grande buco nella recinzione di sicurezza e a una chiamata per la rinuncia al petrolio e al carbone.

