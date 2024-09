- Attivisti accusati di presunte azioni di sabotaggio dell'oleodotto

Il processo contro due attivisti ambientali affiliati al gruppo "Ultima Generazione", accusati di aver sabotato un oleodotto, si protrarrà per più di due settimane. Dal mezzo della settimana, i due imputati, di 69 e 74 anni, sono sotto processo presso il tribunale distrettuale di Neubrandenburg. Sono accusati di aver violato due stazioni di pompaggio del petrolio ad aprile 2022, una a Demmin (distretto lacustre della Pomerania) e un'altra a Strasburg (Vorpommern-Greifswald). Il loro obiettivo era quello di ostacolare l'oleodotto da Rostock che porta alla raffineria di Schwedt nel Brandeburgo.

Gli imputati rischiano accuse di interruzione dei servizi pubblici, danni alla proprietà e violazione di domicilio. Hanno rifiutato di ottemperare ai mandati di comparizione che prevedevano multe di 4.000 euro ciascuno, portando così al processo.

Durante il primo giorno del processo, i due hanno presentato diverse prove, secondo una portavoce del tribunale. Il prossimo udienza è stata fissata per il 20 settembre e una decisione potrebbe essere presa in quella data, ha aggiunto la portavoce.

I due attivisti ambientali sono attualmente processati presso il tribunale distrettuale di Neubrandenburg in primo grado. In caso di condanna, potrebbero affrontare sanzioni per interruzione dei servizi pubblici, danni alla proprietà e violazione di domicilio.

