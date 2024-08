- Attiviste bloccate in aeroporto: conseguenze

Due attivisti dell'iniziativa per il clima "Last Generation" si sono incollati all'aeroporto di Stoccarda. La polizia ha rimosso le due donne, di 23 e 27 anni, dal suolo la mattina e le ha portate in custodia, come ha dichiarato un portavoce del quartier generale della polizia di Reutlingen su richiesta. Secondo ulteriori informazioni della polizia federale, la protesta non ha influito sul traffico aereo.

Si sono verificate azioni di "Last Generation" anche agli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Colonia/Bonn e Norimberga. A Norimberga, il traffico aereo è stato inizialmente sospeso ma poi ripreso. A Colonia/Bonn, il funzionamento dei voli è stato temporaneamente interrotto a causa della protesta, secondo i resoconti della polizia.

"Due persone con giubbotti arancioni di segnalazione hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con le scritte 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'," ha dichiarato l'organizzazione in una dichiarazione. "Le piste non sono state violate."

Last Generation esige una radicale protezione del clima, compreso il completo abbandono del carbone, del petrolio e del gas. Chiedono la conclusione di un trattato internazionale in tal senso. Dal'inizio del 2022, il gruppo ha organizzato blocchi stradali in cui i partecipanti si sono incollati. Tuttavia, hanno annunciato di recente un cambiamento di strategia e non useranno più questo metodo in futuro. Gli attivisti per il clima hanno anche compiuto diverse azioni negli aeroporti, compreso quello di Francoforte, il più grande della Germania, alla fine di luglio.

L'associazione degli aeroporti: le interruzioni sono 'estorsione criminale'

L'associazione degli aeroporti ADV esige una risposta decisa alle azioni di "Last Generation" in diversi aeroporti tedeschi. Le azioni sono "un atto coordinato di estorsione criminale," ha detto il CEO dell'ADV Ralph Beisel. "Non si tratta di protesta pacifica e non si tratta di presunti obiettivi più elevati. Sono interruzioni maliziose del traffico aereo e dei diritti personali di ogni viaggiatore che non può imbarcarsi come previsto sul suo volo."

Sindacato di polizia: gli attivisti per il clima dovrebbero pagare i danni

Secondo il sindacato di polizia DPolG, gli attivisti per il clima dovrebbero essere tenuti responsabili finanziariamente per qualsiasi danno causato dalle loro azioni negli aeroporti. La DPolG considera i danni causati dalle cancellazioni dei voli e dalle interruzioni delle operazioni delle compagnie aeree responsibility of the activists. They should cover these costs, said Ralf Kusterer, deputy federal and state chairman of the DPolG in Baden-Württemberg.

"Coloro che deliberatamente fermano l'infrastruttura usando il proprio corpo come un ostacolo insormontabile e agendo senza riguardo per i diritti e gli interessi legali coinvolti, agiscono in modo contrario alla morale," ha detto Kusterer. Questa immoralità fornisce una base per richieste di legge civile. Inoltre, i cosiddetti "incollatori climatici" dovrebbero essere perseguiti e accusati di ulteriori costi per il dispiegamento della polizia e la rimozione delle interruzioni.

Protesta solo nel fine settimana

Solo sabato, gli attivisti del gruppo per il clima hanno protestato pacificamente all'aeroporto di Stoccarda. C'è stata una protesta registrata di 14 persone al Terminal 3, come ha riferito la polizia. L'azione, che si è svolta senza incidenti, era diretta contro le recenti perquisizioni degli appartamenti dei membri di "Last Generation".

