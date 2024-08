- "Atti terroristici che colpiscono tutti" <unk> quindi, cosa succede dopo?

Con una espressione severa, il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) si avvicina al mare di fiori e candele al Fronhof di Solingen, tre giorni dopo l'incidente di accoltellamento. Le sue labbra sono rivolte verso il basso mentre depone un fiore bianco in onore delle vittime dell'attacco. Come simbolo di solidarietà, Scholz si è recato nella città del Bergish, ancora sotto shock anche il lunedì.

Scholz si trova tra il Presidente del Ministero federale di NRW Hendrik Wüst (CDU) e il Sindaco di Solingen Tim Kurzbach (SPD). Tutti i politici rimangono in silenzio, posano rose e si fermano per un momento con le mani giunte. In seguito, passano accanto al luogo dell'attacco e si recano in una zona designata per parlare con i pompieri e i soccorritori presenti la notte di venerdì.

Hanno un dialogo di quasi un'ora a porte chiuse. Wüst ha poi menzionato che i giovani paramedici presenti erano sopraffatti da tre decessi e otto feriti e sono ancora commossi quando i ricordi traumatici riaffiorano.

I cittadini chiedono unità politica

"Perché?" è scritto in lettere rosse su un cartone tra i fiori. Tuttavia, la preoccupazione principale del lunedì è già: "Cosa fare?". La folla di circa 100 persone dietro le barriere e a distanza che osserva l'apparizione del Cancelliere Scholz cerca risposte - e sicurezza. Molti di loro hanno un background migratorio, come Emran Gadi, che vive a Solingen da più di 30 anni. "Mi aspettavo che i politici si unissero e trovassero soluzioni", dice. La sua famiglia è fuggita dalla Serbia durante la guerra. Ma chi si rifiuta di integrarsi e adattarsi non ha posto qui, aggiunge.

"Sono necessarie politiche migratorie più severe", dice la residente di Solingen di 57 anni Cari Quispe de Mergard, che si è trasferita in città dal Perù 30 anni fa. "Esigiamo più sicurezza". Il sospetto autore - un richiedente asilo respinto dalla Siria - ha attaccato le persone nella folla davanti al palco durante la festa della città. Da allora è stato rivelato che avrebbe dovuto essere deportato in Bulgaria lo scorso anno, ma questo non è riuscito. L'atmosfera è tesa. Alcuni spettatori si scaldano in discussioni su se votare o meno per l'AfD in futuro.

Scholz promette misure severe - ma non fornisce dettagli

Il Cancelliere Scholz non può ancora fornire risposte concrete alle ansiose domande dei cittadini durante la sua visita sul posto. Si trova davanti al palco ancora in piedi, dove le persone sono fuggite in preda al panico dall'aggressore. Una candela rossa che tremola illumina uno schermo video. Scholz parla a bassa voce, in modo che solo quelli vicini possano sentire. Ma il suo messaggio è chiaro ed emotivo. È arrabbiato e indignato per questo atto. "Questo era terrorismo. Terrorismo mirato contro di noi tutti, che minaccia le nostre vite, la nostra unità, il nostro modo di vivere".

Lo stato attuerà azioni severe e decise contro i criminali con intenzioni malvagie, promette il Cancelliere. Annuncia l'immediata attuazione del previsto rafforzamento delle leggi sulle armi e delle espulsioni - non per la prima volta. quasi un anno fa, aveva promesso in un'intervista a Spiegel di espellere "in grandi numeri". In seguito, aveva dichiarato che le espulsioni in Siria e Afghanistan potevano riprendere. Entrambe le cose non sono ancora avvenute.

Wüst: "Le promesse non bastano"

Wüst, Presidente del Ministero federale di NRW (CDU), ha sottolineato a Solingen, dopo Scholz, che le minacce non bastano. Il giorno prima, il leader della CDU Friedrich Merz aveva proposto una lista di richieste, tra cui la possibilità generale di deportare i richiedenti asilo respinti in Siria e Afghanistan, nonché la fine dell'accoglienza di persone da questi paesi. Merz ha anche sostenuto i controlli permanenti e il rigetto costante ai confini della Germania, il ripristino delle cosiddette regole di Dublino, che determinano quale stato UE è responsabile di una domanda di asilo in base al paese in cui il richiedente è entrato per la prima volta nel suolo europeo, e la modifica del diritto di residenza per trattenere "ogni criminale che richiede l'espulsione in detenzione indefinita".

Il "Patto tedesco" sull'immigrazione è fallito a novembre

Merz discuterà queste richieste con Scholz martedì, esplorando se il governo e il più grande partito di opposizione possono trovare un punto d'incontro sull'immigrazione. Un precedente tentativo in autunno è fallito.

In quel momento, il Cancelliere e il leader dell'opposizione hanno tenuto colloqui prima della sommet federale-statale sull'immigrazione. Tuttavia, Merz, il leader del gruppo parlamentare CDU/CSU, ha successivamente espresso insoddisfazione per il pacchetto di misure risultante per ridurre i numeri dei rifugiati e ha rifiutato ulteriori cooperative. Scholz si è rifiutato di istituire un gruppo di lavoro con l'Unione per gestire l'immigrazione, ha detto Merz all'inizio di novembre. "Ciò significa che il 'Patto tedesco' sull'immigrazione, a mio avviso, è finito".

Attacco durante la campagna elettorale dell'Est

Un accordo tra i partiti del centro democratico, il cui influsso è sempre più minacciato da fazioni estremiste, sembra più necessario che mai ora. Domenica si terranno le elezioni in Turingia e Sassonia. Negli ultimi sondaggi, AfD e BSW insieme raggiungono il 47-50% (Turingia) e il 41-47% (Sassonia). In modo particolare, l'AfD sta utilizzando l'incidente di accoltellamento per i suoi scopi di campagna elettorale.

La domenica prossima è incerta se la coalizione a semaforo divisa e l'Unione mostreranno unità ed efficacia. Il portavoce del governo Hebestreit ha menzionato che qualsiasi accordo tra il Cancelliere e Merz deve essere "ragionevole e finalizzato". Ha sottolineato l'importanza delle proposte che non violino la Costituzione, la Carta dei diritti umani dell-ONU o politiche simili. Sono state sollevate domande sulla legalità delle misure come l'arresto degli immigrati siriani e afghani.

Il sindaco Kurzbach ha sottolineato le alte aspettative riposte nella politica dopo il suo incontro con Scholz di lunedì. Ha dichiarato che ora ci si aspetta che lo stato agisca, sia attivo e fornisca soluzioni per i cittadini. Chi ricopre cariche politiche deve ora lavorare insieme - a livello federale, negli stati e nei comuni. Kurzbach ha condiviso che stanno ancora cercando di affrontare gli scioccanti eventi di Solingen. Ha esortato: "Trovate la pace a Solingen. Non si tratta solo di Solingen; si tratta del nostro paese."

Le indagini sul crimine hanno rivelato che il sospetto responsabile avrebbe dovuto essere espulso lo scorso anno, ma il tentativo è fallito.

Nonostante la promessa di Scholz di misure severe contro i criminali, le tanto attese espulsioni su larga scala in Siria e Afghanistan non si sono ancora materializzate.

