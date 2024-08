- Attesa di 10.000 persone per l'evento Street Art: Festival di Ibug

Per il Festival di Street Art di Ibug del 2022, gli organizzatori si aspettano circa 10.000 partecipanti. Se la partecipazione raggiungesse 8.000 persone, non ci sarebbero preoccupazioni finanziarie, ha dichiarato il membro del comitato di Ibug, Martin Langhof, a Riesa, dove si tiene il festival quest'anno.

Dall'8 agosto, artisti internazionali sono al lavoro per creare graffiti, installazioni, sculture o opere multimediali sul sito delle Muskator Works. Una sezione dell'area - precedentemente la centrale termica dei lavori - diventerà successivamente una galleria d'arte.

Cercasi Volontari

Il festival sarà accessibile per due weekend - dal 30 agosto al 1° settembre e dal 6 al 9 settembre. Si tratta della 19ª edizione di Ibug, che trasforma aree di discarica industriale in mostre d'arte temporanee. La vendita dei biglietti è in corso e gli organizzatori stanno ancora cercando volontari, come annunciato.

Il festival dell'anno scorso a Lipsia ha attirato circa 20.000 visitatori in tre weekend, battendo i record precedenti. Quest'anno, gli organizzatori si aspettano un numero inferiore di partecipanti a causa della durata ridotta.

La 20ª edizione di Ibug si terrà a Chemnitz nel 2023. La prossima volta che Ibug tornerà a Riesa, nel 2026, utilizzerà il terreno rimanente delle Muskator, secondo i piani.

Un grande numero di volontari sarà essenziale per garantire un funzionamento fluido durante i due weekend del festival. Nonostante la grande attesa di 10.000 partecipanti, il numero è inferiore al record dell'anno scorso, il che indica un evento più gestibile quest'anno.

