- Attacco con scarpe da testa di acciaio, tentato omicidio?

Un 20enne è sospettato di aver dato un calcio in testa con gli stivali da lavoro in acciaio a un uomo di 60 anni mentre questi si trovava a terra a Freital. L'uomo di 60 anni è sopravvissuto all'aggressione della sera di lunedì ma ha riportato gravi ferite alla testa, secondo quanto riferito dalla polizia e dalla procura di Dresda. Il giovane è attualmente in custodia.

Gli investigatori hanno avviato un'indagine per sospetto di tentato omicidio e lesioni gravi. Si presume che il 20enne abbia dato un calcio all'uomo di 60 anni, che si trovava presumibilmente in uno stato di forte ubriachezza e sdraiato su un'aiuola, con gli stivali da lavoro pesanti. In questo modo, si presume che abbia almeno gravemente trascurato la possibilità di causare la morte della vittima.

Il fatto oggetto di indagine viene classificato come un presunto caso di tentato omicidio e lesioni gravi a causa delle azioni del 20enne. Inoltre, la scena del crimine ha presentato prove dell'uso di stivali in acciaio, potenziali indizi di intenzione di causare gravi danni.

