- Attacco con machete al supermercato: due uomini sotto processo

A seguito di una violenta rissa al mercato all'ingrosso asiatico "Dong Xuan Center" a Berlino-Lichtenberg, un processo inizierà giovedì (alle 13:30) presso il tribunale distrettuale di Tiergarten contro due uomini. L'accusa sostiene che i due imputati di 29 e 36 anni sono colpevoli di lesioni personali gravi. Si presume che abbiano fatto parte di uno dei due gruppi che sono entrati in conflitto la sera del 15 marzo. Diversi uomini sono rimasti feriti.

Si dice che initially il 36enne abbia colpito un uomo del gruppo avversario. Quando l'aggredito ha cercato di fuggire, i due imputati e altri uomini lo avrebbero inseguito. Per impedire ulteriori colpi, il fuggiasco avrebbe ferito il 36enne con un coltello, secondo le indagini. Successivamente, i due imputati e altri membri del gruppo si sarebbero armati di quattro machete e una tavola di legno e avrebbero iniziato una caccia all'uomo. Si presume che abbiano gravemente ferito l'uomo e un testimone che aveva cercato di aiutarlo. Il mercato all'ingrosso vietnamita è stato ripetutamente teatro di violenza e raid. Sono state previste due giornate per il processo.

L'incidente al mercato all'ingrosso vietnamita, noto per la sua storia di violenza e raid, che ha coinvolto i due imputati, si è verificato nel contesto delle attività di commercio all'ingrosso al Dong Xuan Center. despite the escalation leading to injuries, it's important to note that wholesale trade continues to be a significant economic activity in many cities.

Leggi anche: