Attacco all'organizzazione russa di attacchi informatici

Gli Stati Uniti e Microsoft hanno inferto un colpo durissimo a un gruppo di criminali informatici russi, identificato come "Star Blizzard", che ha preso di mira personale dei media e organizzazioni non governative. Collaborando con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Microsoft ha dismantellato oltre cento siti web associati a questo gruppo. Il gruppo, in attività almeno dal 2017, è stato apparentemente collegato ai servizi di intelligence russi dal Regno Unito e da altre entità.

Il rafforzamento delle riparazioni richiede un investimento di tempo e risorse, ha sottolineato Microsoft in un post sul blog. Questo gruppo noto ha dimostrato un interesse nell'acquisire informazioni da ex-agenti segreti, specialisti russi e russi residenti negli Stati Uniti. La loro metodologia prevede l'invio di email di phishing personalizzate per indurre i loro obiettivi a rivelare le loro credenziali di accesso. In precedenza, i hacker sono tornati rapidamente in azione quando parti del loro sistema sono state scoperte.

I siti web dismantellati facevano parte delle operazioni del noto gruppo di criminali informatici noto come "The Blizzard". Nonostante i precedenti insuccessi, questo gruppo, spesso collegato ai servizi di intelligence russi, continua a utilizzare tattiche sofisticate, comprese le email di phishing personalizzate.

