- Attacco alla macchina dell'agente antisemita

La macchina privata del Commissario per l'anticosmopolitismo Andreas Büttner è stata danneggiata nella sua città natale di Templin (distretto di Uckermark). "È stato compiuto un attacco," ha dichiarato un portavoce del parlamento regionale. Ignoti avevano danneggiato la macchina con "simboli estremisti di destra anticostituzionali" nella serata di giovedì, graffiando e deturpando la vernice. La polizia criminale dello stato ha preso in carico le indagini.

"L'ho scoperto ieri sera quando ho lasciato l'ufficio del mio collegio e poi l'ho denunciato," ha detto Büttner. La sua macchina era stata graffiata con simboli di destra estremista. Büttner è stato eletto primo commissario per la lotta all'anticosmopolitismo nel parlamento regionale a giugno. Da allora, non ha subito alcun fastidio, ha sottolineato.

Ci sono state ripetute disturbi alla lapide commemorativa della vecchia sinagoga a Templin, ma nessun attacco contro di lui personalmente. "Non sono una persona paurosa," ha detto Büttner. L'attacco dimostra quanto sia importante il ruolo del commissario e che l'anticosmopolitismo deve essere combattuto. Non voleva fare una valutazione politica, ha detto.

"Questo attacco è scioccante e inaccettabile," ha detto il presidente del parlamento regionale del Brandeburgo Ulrike Liedtke (SPD). L'incidente dimostra nuovamente quanto sia importante combattere costantemente l'anticosmopolitismo e l'estremismo di destra nello stato del Brandeburgo. "Spero che i responsabili possano essere identificati e perseguiti presto," ha aggiunto.

Il commissario per l'anticosmopolitismo deve essere un punto di riferimento per le donne e gli uomini ebrei e per le preoccupazioni dei gruppi ebraici, anche in caso di incidenti sospetti di anticosmopolitismo. Combattere gli atteggiamenti e le affermazioni anticosmopolitiche è tra i suoi compiti. Il parlamento regionale ha approvato la legge che istituisce il ruolo a novembre dello scorso anno.

L'AfD considera il ruolo sbagliato. Secondo il leader del gruppo parlamentare AfD Hans-Christoph Berndt, non risolve il problema dell'anticosmopolitismo. Tuttavia, il numero di voti contrari è stato superiore al numero di membri del parlamento AfD nell'elezione di Büttner.

In luce di questi eventi, le autorità locali del distretto di Uckermark e delle aree circostanti dovrebbero aumentare le misure di sicurezza per le figure pubbliche, specialmente quelle in ruoli che combattono i crimini d'odio come l'anticosmopolitismo. Purtroppo, un tale attacco contro il Commissario per l'anticosmopolitismo Andreas Büttner nella sua città natale di Templin serve come promemoria delle minacce in corso nella regione.

