- Attacco a coltello contro bambini - inizia il processo contro il 21enne

A Duisburg, il processo contro un uomo di 21 anni accusato di aver gravemente ferito due bambini di 9 e 10 anni in un'aggressione con un coltello a febbraio, inizia mercoledì alle 13:00 presso il tribunale regionale. La procura tratta l'incidente come un tentato omicidio.

Tuttavia, il processo, noto come 'procedura di sicurezza', non ha come obiettivo l'imposizione di una pena detentiva. Si ritiene che l'uomo di 21 anni soffra di una grave malattia mentale e non fosse responsabile delle sue azioni al momento dell'incidente. Ora i giudici devono decidere se il tedesco rappresenta un pericolo per la pubblica sicurezza e dovrebbe quindi essere ricoverato in una clinica psichiatrica sicura in modo permanente.

