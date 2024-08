- Attacchi alle donne ad Oppenheim - ricerca in corso

Dopo due aggressioni fisiche a due donne ciascuna nel centro storico di Oppenheimer (distretto di Mainz-Bingen), la polizia sta cercando il sospetto responsabile. È ancora incerto se la stessa persona sia responsabile di entrambi gli incidenti, ha detto una portavoce della polizia lunedì. La polizia sta attualmente valutando le dichiarazioni dei testimoni. Le vittime possono anche essere interrogate lunedì, poiché in precedenza non erano in grado di essere intervistate a causa delle loro gravi ferite.

Gli attacchi si sono verificati nelle prime ore di domenica. Una donna sconosciuta è stata accusata di aver colpito due ragazze, di 15 e 17 anni, con una bottiglia piena dopo una discussione, ferendo lievemente la 15enne in viso. La 17enne è stata gravemente ferita e portata in ospedale.

Successivamente, secondo la polizia, c'è stata un'altra aggressione fisica. Una 21enne e sua sorella di 31 anni sono state colpite in viso con un oggetto sconosciuto e gravemente ferite. "A causa degli aspetti locali e temporali e della natura della violenza utilizzata, in cui è stato utilizzato un oggetto pesante in entrambi i casi, sospettiamo una possibile connessione", ha detto la portavoce della polizia. Tuttavia, non si può escludere che ci siano stati due diversi responsabili.

Le due ragazze che sono state aggredite nelle prime ore di domenica erano entrambe donne. Despite the possibility of two different perpetrators, the nature and severity of the attacks suggest a common culprit.

Leggi anche: