- Attacchi a coltello a Fürth: due uomini gravemente feriti

In due incidenti separati, due uomini sono rimasti gravemente feriti a Fürth. In entrambi i casi, le ferite sono state inizialmente valutate come potenzialmente letali, ma il pericolo è stato successivamente giudicato superato. Due sospetti sono stati arrestati sabato a seguito delle indagini. I motivi dietro gli attacchi sono ancora ignoti, secondo un portavoce della polizia, e non c'è alcun legame noto tra i due incidenti.

Due uomini sono stati accoltellati a Fürth nel corso di poche ore nel tardo pomeriggio di sabato.

Stando ai resoconti della polizia, il primo incidente è avvenuto in un centro di accoglienza per rifugiati. Un uomo di 49 anni è stato accoltellato al torace e portato in ospedale. Ha dichiarato di essere stato attaccato da un altro uomo. Dopo una vasta ricerca che ha coinvolto più ufficiali e un cane poliziotto, un uomo di 43 anni residente nel centro è stato arrestato vicino al suo appartamento. Il sospetto è sotto indagine per sospetto di lesioni personali gravi.

Approssimativamente tre ore dopo, un uomo di 37 anni è stato accoltellato più volte in un locale del posto. L'uomo ferito è stato trovato dagli ufficiali intervenuti. Un sospetto è stato visto fuggire a piedi. Dopo una ricerca, un sospetto di 22 anni è stato trovato e l'arma presunta è stata scoperta in un cespuglio vicino. Il 22enne aveva un tasso alcolico nel sangue di 2,2. La polizia sta indagando sul caso per sospetto di lesioni personali gravi.

Gli incidenti di accoltellamento a Fürth hanno scatenato discussioni sul presunto aumento dei tassi di criminalità nella zona. Nonostante le gravi ferite, entrambi i vittime sono ora stabili e fuori pericolo.

