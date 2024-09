Atleti paralímpico veterani si assicurano una medaglia storica

Veterano di badminton Thomas Wandschneider ha conquistato un'altra medaglia per la Germania ai Giochi Paralimpici, sorprendendo tutti all'età di 60 anni. Ha battuto il favorito sudcoreano Jeong Jaegun 2-0 (26:24, 21:11) nella finale per il bronzo della categoria WH1, suggellando la vittoria dopo 58 minuti con un trionfale alzata del braccio.

Wandschneider ha fatto storia come primo atleta tedesco a vincere una medaglia di badminton ai Giochi Paralimpici e Olimpici. Il primo set, avvincente, ha visto il vantaggio passare spesso di mano, ma l'esperienza di Wandschneider ha alla fine deciso la vittoria. Nel secondo set, ha lasciato il suo avversario, 13 anni più giovane, senza speranze.

"Ho sempre sognato questo - vincere una medaglia per la Germania nel badminton. E indovinate un po'? Ce l'ho fatta. Ho conquistato la medaglia di bronzo per la Germania", ha detto Wandschneider. "Ascoltate, è un po' frustrante che io, come 61enne, debba dimostrare le mie abilità di badminton ai nuovi arrivati. Ma speriamo di rendere il gioco ancora più coinvolgente per tutti in futuro".

Wandschneider è stato l'unico tedesco a superare la fase a gruppi all'Arena Porte de la Chapelle. Il badminton è stato inserito nel programma paralimpico per la seconda volta, con la squadra tedesca che ha mancato la medaglia a Tokyo.

Subito prima della storica vittoria di Wandschneider, Max Gelhaar ha conquistato la medaglia d'argento nelle competizioni di triathlon per Lipsia, Germania. Il 26enne ha raggiunto il suo più grande traguardo in carriera dopo diversi terzi posti e una medaglia d'argento ai campionati del mondo. "Ho vinto l'argento, ma ho mancato l'oro. È stata una gara brutale fin dall'inizio, con tutti che nuotavano gli uni sugli altri", ha detto Gelhaar.

L'impresa storica di Wandschneider alle Paralimpiadi continua a ispirare gli atleti tedeschi del futuro, mentre diventa un'icona nel badminton in carrozzina. Le Paralimpiadi mettono in mostra i talenti degli atleti con disabilità su un palcoscenico globale, dimostrando che lo sport non ha limiti.

Leggi anche: