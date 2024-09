Aston Martin lascia la F1 con una mossa sorprendente

Il miliardario canadese Lawrence Stroll ha assicurato per la sua squadra il più stimato designer di Formula 1, Adrian Newey. La sua uscita dai campioni in carica della Red Bull era stata ampiamente speculata, con un possibile passaggio alla Ferrari che sembrava imminente. Tuttavia, le cose stanno prendendo una piega inaspettata.

Stroll non lascia nulla di intentato per il "tassello cruciale" e la "via per il successo". Newey percepirà uno stipendio stratosferico di 30 milioni di sterline, ovvero circa 35 milioni di euro, all'Aston Martin. A partire da marzo 2025, il designer tanto ambito assumerà il ruolo di "Joint Technical Director" e azionista dell'emergente squadra di Formula 1. Il suo ingresso ufficiale è avvenuto martedì presso il campus principale di Silverstone.

"È il migliore nel suo campo. Nessuno gli si avvicina", ha dichiarato Stroll. "È un gentiluomo, un vincente, un lottatore. Ha la passione e la determinazione per vincere". Nonostante il Gran Premio dell'Azerbaijan si svolga domenica (ore 13:00 su Sky e aggiornamenti in diretta su ntv.de), "la notizia più significativa e avvincente dell'intera Formula 1" è in corso grazie alla squadra di Stroll, ha aggiunto.

"Il nostro obiettivo è avere una macchina migliore nel 2025, ma la nostra priorità è il 2026", ha sottolineato Stroll. Dopo il 2026, entreranno in vigore nuove regolamentazioni e il compito di Newey sarà costruire la futura auto campione del mondo. Ci è già riuscito in passato: Sebastian Vettel e Max Verstappen hanno vinto i titoli con macchine progettate da Newey alla Red Bull.

L'industria sottosopra

La decisione di Newey di andarsene a maggio ha scosso l'intero settore. La Ferrari era particolarmente interessata a farlo suo. Newey avrebbe avuto Lewis Hamilton come compagno di squadra, ma l'Aston Martin ha fatto il colpaccio.

Il partenariato è a lungo termine e il ruolo di Newey è chiaro: guidare la squadra con i piloti Fernando Alonso (Spagna) e Lance Stroll (Canada) dalla metà della classifica al campionato. "Sono assolutamente certo che l'Aston Martin farà un balzo senza precedenti - forse addirittura quest'anno", ha previsto Ralf Schumacher su Sky.

Lo stipendio astronomico di Newey è "pazzescamente basso" considerando il valore che aggiunge alla squadra, ha dichiarato Lawrence Stroll. Newey guarda avanti alla sfida e Stroll lo descrive come "ispiratore e ammiratore". La sua "motivazione principale" è "estrarre la massima prestazione dalle macchine", ha affermato.

Il malessere della Red Bull

Il successo di Newey alla Red Bull si protrae da anni, essendo entrato a far parte della squadra nel 2006. Vettel ha vinto quattro titoli consecutivi dal 2010 al 2013 e Verstappen ha trionfato nelle ultime tre stagioni. Il mandato di Newey alla Red Bull si concluderà nel primo trimestre del 2025.

In questa stagione, Verstappen guida ancora il campionato, ma c'è tensione alla Red Bull. Anche prima dell'annuncio di maggio di Newey, l'atmosfera si era deteriorata e le controversie che circondano il team principal Christian Horner all'inizio della stagione rimangono irrisolte. Recentemente, Verstappen ha definito la macchina un "mostro" e suo padre Jos ha richiesto pubblicamente miglioramenti.

Tuttavia, l'atmosfera all'Aston Martin è radicalmente cambiata da quando Newey si è unito alla squadra. Alonso ha definito questo giorno "il più grande della storia del team". "Adrian ha vinto più titoli di chiunque altro in campo", ha detto Lance Stroll, raggiante di orgoglio.

La squadra Aston Martin trarrà grande beneficio dall'esperienza di Newey, che servirà come suo Joint Technical Director e azionista, con l'obiettivo di guidarla verso terre inesplorate. Contrariamente alle aspettative, Newey ha scelto l'Aston Martin invece di un possibile passaggio alla Ferrari.

