- Assunzione di Maria - Servizi nel Sud, Lavoro nel Nord

La festa cattolica dell'Assunzione di Maria divide nuovamente il paese: nelle comunità prevalentemente cattoliche dello Stato libero è un giorno festivo, mentre nelle regioni prevalentemente protestanti non lo è. Il rapporto tra la popolazione cattolica e protestante è determinante.

Più di 100 chiese cattoliche sole nell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga hanno celebrato la loro festa patronale in onore della Madre di Dio nell'Assunzione, tra cui il luogo di pellegrinaggio di Maria Eich a Planegg nel distretto di Monaco.

Giorno del Ritorno a Kochel am See

A Kochel am See, in Alta Baviera, i locali in costume si sono riuniti per il giorno del ritorno. Al mattino, diversicento tiratori, uomini, donne e bambini, accompagnati da una banda di ottoni in abiti regionali, hanno marciato verso la chiesa per partecipare alla messa.

Ragazze e giovani donne hanno portato bouquet di erbe tradizionali. Tradizionalmente, le erbe legate con la paglia vengono benedette nell'Assunzione, che i credenti portano alle funzioni religiose. La festa è anche nota come "Gran Giorno della Vergine" e viene considerata la più importante delle feste mariane.

Nessun giorno di festa in 352 comunità

Secondo l'Ufficio di statistica dello Stato della Baviera, 352 delle 2.056 comunità della Baviera non hanno il giorno libero. Questo riguarda principalmente i distretti governativi prevalentemente protestanti dell'Alta e della Media Franconia, dove solo il 46,3% e il 18,1% delle comunità sono prevalentemente cattoliche, rispettivamente.

Tuttavia, in Alta e Bassa Baviera, come anche nell'Alta Franconia (96,0% di comunità prevalentemente cattoliche), nella Svevia (95,3%) e nella Bassa Franconia (87,0%), la maggior parte delle persone ha il giorno libero.

La situazione è divisa anche tra le grandi città: mentre l'Assunzione è un giorno festivo a Monaco, Augusta, Würzburg, Regensburg e Ingolstadt, le persone lavorano e i negozi rimangono aperti a Norimberga, Fürth e Erlangen.

L'"Assunzione di Maria", il suo titolo ufficiale, ha le sue radici in una festa mariana che si è sviluppata alla fine del IV secolo nella Siria odierna. Poi si è diffusa in tutta l'Asia e si è evoluta in una festa dell'assunzione di Maria, secondo l'Arcidiocesi di Monaco-Freising.

Nel contesto storico, l'Arcidiocesi di Monaco-Freising, che comprende il distretto di Monaco, ha numerose chiese cattoliche che celebrano l'Assunzione di Maria come loro festa patronale. Nonostante l'Assunzione sia un giorno festivo nelle comunità prevalentemente cattoliche di alcune regioni, non viene riconosciuta come tale in 352 comunità della Baviera, molte delle quali sono prevalentemente protestanti, soprattutto in Alta e Media Franconia.

