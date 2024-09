- Assolutamente nessuna alleanza con l'AfD o accettazione delle loro opinioni.

La coalizione Turingia, guidata da Sahra Wagenknecht, ha respinto qualsiasi coinvolgimento in una coalizione o tolleranza di un governo che includa l'Alternativa per la Germania (AfD). Questa decisione è stata presa dopo un incontro tra l'esecutivo di stato e il gruppo parlamentare, che ha dichiarato che non ci saranno discussioni esploratorie o collaborazioni con l'AfD. Secondo la dichiarazione, "Non intraprenderemo discussioni o svilupperemo proposte sostanziali insieme".

L'invito per i primi colloqui da parte della CDU è stato accolto dall'esecutivo di stato. Tuttavia, prima di avviare qualsiasi discussione esplorativa, il Partito della Sinistra (BSW) intende tenere discussioni sia con il SPD che con la Sinistra.

Sahra Wagenknecht, leader della coalizione Sahra, ha espresso la posizione del suo partito sulla collaborazione con l'Alternativa per la Germania, dichiarando: "Non considereremo nemmeno l'idea di discussioni o di sviluppare proposte sostanziali con l'AfD". In risposta all'invito della CDU per i colloqui, l'esecutivo di stato della coalizione Sahra ha accettato, ma è stato anche osservato che il rappresentante della coalizione Sahra parteciperà a discussioni con il SPD e il Partito della Sinistra prima che qualsiasi coalizione si avvii.

