- "Assolutamente insolito": il silenzio radiofonico di Taylor Swift sta causando enigmi

Cosa Accade nella Mente di Taylor Swift? Pochi Lo Sanno. Tutti e tre i concerti di Vienna sono stati cancellati a causa di una minaccia terroristica acuta. Mentre i fan nella città austriaca oscillano tra celebrazioni ribelli e malinconia, la superstar rimane in silenzio.

Taylor Swift Silenziosa sui Concerti Annullati

Swift non ha ancora pronunciato una parola. Non ha commentato i concerti imminenti a Londra o i possibili concerti rinviati a Vienna. È anche ignoto se Swift sia ancora in Austria o se sia già passata altrove. Il suo canale Instagram è silenzioso, con l'ultimo post che è una serie di immagini dal suo concerto in Polonia e i commenti disabilitati, come è tipico per Swift.

"Quando chiedo cosa rende Taylor Swift così popolare, spesso sento che è il suo contatto diretto e stretto con i fan. Ora, non c'è stata ancora una dichiarazione per 40 ore riguardo all'annullamento dei concerti di Vienna per quasi 200.000 fan. Quale spiegazione per questo?", si chiede il giornalista austriaco Armin Wolf su X, precedentemente Twitter. Probabilmente non è l'unico a porsi questa domanda. "È assolutamente insolito che non ci sia stata una dichiarazione da parte di Taylor Swift riguardo a Vienna. Ha sempre commentato qualsiasi incidente legato ai suoi concerti. Quando qualcuno è morto a Rio, ha reagito, proprio come ha fatto all'incidente terribile nel Regno Unito", dice un utente.

La fan di Swift e addetta stampa Natascha Strobl sembra altrettanto perplessa. "È strano", ha detto a "T-Online". Soprattutto perché Swift è nota per la sua comunicazione con i fan. "Quindi, sta succedendo qualcosa dietro le quinte. Stanno cercando di capire cosa fare dopo. È comprensibile, poiché si tratta della sua sicurezza", dice Strobl.

In effetti, Swift ha un vasto apparato di pubbliche relazioni e sicurezza alle sue spalle. Probabilmente ha un'intera squadra di consulenti comunicativi che sta lavorando su una dichiarazione in questo momento. Inoltre, le indagini in Austria sono ancora in corso, con un altro arresto avvenuto oggi. Swift potrebbe aspettare ulteriori sviluppi prima di parlare.

Una Dichiarazione Sta Probabilmente Arrivando

Questa sarebbe la seconda dichiarazione di Swift su un evento scioccante in un breve periodo. Alla fine di luglio, un giovane uomo ha attaccato diversi bambini a una lezione di danza di Swift a Southport, in Inghilterra, uccidendo tre persone. Swift ha risposto il giorno successivo. "L'orrore dell'attacco di ieri a Southport ancora mi perseguita e sono sconvolta. La perdita di vite e innocenza e il trauma tremendo inflitto a tutti i presenti, alle famiglie e ai primi soccorritori", ha scritto su Instagram.

Swift è prevista per esibirsi a Londra il 15 agosto. Il sindaco Sadiq Khan ha assicurato ai fan che stanno lavorando a stretto contatto con la polizia per garantire la sicurezza. Nel 2019, Swift ha parlato con "Elle" della sua paura del terrorismo, peggiorata dal bombardamento dell'Arena di Manchester nel 2017 durante un concerto di Ariana Grande.

"Dopo il bombardamento all'Arena di Manchester e lo sparatoria al concerto a Las Vegas, avevo molta paura di andare in tour questa volta perché non sapevo come potevamo proteggere tre milioni di fan per sette mesi", ha detto Swift a "Elle". La sua paura si è anche riversata nella sua vita personale.

Fonte: "T-Online" / X / Instagram / "Elle"

