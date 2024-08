- Associazione per l'energia eolica: la Cina deve rispettare le regole

Per WindEurope, l'associazione europea dell'energia eolica, la concorrenza leale deve essere il presupposto fondamentale per l'accesso delle aziende cinesi dell'energia eolica al mercato UE. "Le aziende cinesi bussano forte alla porta e vogliono entrare nel mercato europeo, come hanno fatto 15 anni fa con il solare e la fotovoltaica", ha detto il CEO di WindEurope Giles Dickson in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca a Rostock.

Le aziende cinesi offrono prezzi inferiori del 30-50% rispetto ai concorrenti europei e dilazioni nei pagamenti di diversi anni. "Queste condizioni finanziarie possono essere offerte solo grazie al sostegno del flusso di cassa delle banche statali cinesi". Le aziende sono attive su tutti i continenti e ora vogliono stabilirsi anche sul mercato europeo.

Dickson si allinea alla posizione della Commissione UE, che insiste sul fatto che i turbini cinesi debbano essere offerti solo in modo leale. L'UE ha gli strumenti e i mezzi per far rispettare legalmente questo. La situazione complessiva viene attualmente indagata, dopo di che si trarranno conclusioni. Ciò potrebbe avvenire entro la fine di quest'anno o il prossimo anno.

Una questione di sicurezza dei dati

"Crediamo nei mercati aperti. E crediamo nei mercati leali", ha detto il CEO di WindEurope, che ha anche sollevato preoccupazioni per la sicurezza. I nuovi turbini eolici hanno fino a 300 sensori che trasmettono molti dati ai centri di controllo ogni minuto. Questi dati dovrebbero rimanere in Europa o in paesi sicuri, ha avvertito Dickson. "Nella legislazione UE attuale, la Cina non figura tra i paesi sicuri".

Va notato che i dati trasmessi forniscono informazioni non solo sullo stato e il funzionamento dei rispettivi componenti. "Hanno anche la capacità di controllare e dominare questo componente". Si pone quindi la questione se si vuole permettere ai fornitori cinesi di farlo, ha detto Dickson. "Siamo ancora nel processo di uscire da una sciocca dipendenza dal gas russo. Non dovremmo entrare in una dipendenza ancora maggiore dall'energia rinnovabile cinese".

Bassa quota di mercato delle aziende cinesi

Secondo l'associazione con sede a Bruxelles, la quota di turbini cinesi ordinati in Europa lo scorso anno era inferiore al tre percento. Il restante 97 percento degli ordini è andato ai cinque principali produttori di turbini europei. Ciò significa che si può ancora dire che quasi tutti i progetti eolici in Europa vengono gestiti con turbini europei.

Dickson ha visitato la conferenza specializzata Rostock Wind. Il Meclemburgo-Pomerania Anteriore mira a coprire l'intero fabbisogno energetico, compreso il riscaldamento e la mobilità, con fonti rinnovabili entro il 2035. Tuttavia, è ancora necessario un significativo sviluppo per questo. Attualmente, 1.859 turbini eolici generano elettricità in MV.

