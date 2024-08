- Associazione dei proprietari: Prezzi dell'elettricità troppo alti nel nord

L'Associazione delle Società di Alloggi del Nord della Germania ha esortato la politica a trovare rapidamente una soluzione alle significative differenze nei costi dell'elettricità in Germania. "Non può essere che gli inquilini negli Stati federali come Schleswig-Holstein e Mecklenburg-Vorpommern, con una quota elevata di energia eolica, debbano pagare prezzi dell'elettricità superiori alla media", ha spiegato il direttore dell'associazione Andreas Breitner. "Abbiamo bisogno di una regolamentazione interstatale prima dell'inverno".

Citato il portale di confronto Verivox, Breitner ha fatto notare le differenze nei costi dell'elettricità tra gli Stati. Ad esempio, una famiglia a Schleswig-Holstein pagherebbe attualmente una media di 1.850 euro all'anno per la fornitura di base, e a Mecklenburg-Vorpommern 1.849 euro. A Brema è di 1.692 euro, in Baviera 1.710 euro, e nel Reno 1.735 euro.

Al nord, le tariffe della rete a causa della massiccia espansione delle fonti di energia rinnovabile sono considerate i principali fattori di prezzo. Breitner ritiene ingiusto che i prezzi dell'elettricità siano più elevati al nord perché lì viene prodotta molta energia eolica. "Il dibattito politico generale si concentra spesso solo sui canoni, ignorando i costi dell'energia. Ma per gli inquilini, non fa differenza se i canoni sono più bassi altrove, solo per essere compensati da costi dell'elettricità superiori alla media".

L'Associazione delle Società di Alloggi del Nord della Germania include fornitori orientati al bene comune, come molte società municipali e cooperative.

