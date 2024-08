- Associazione dei contribuenti con confronto delle tariffe per le acque reflue e i rifiuti

La Federazione dei Contribuenti presenta oggi (alle 10:00) a Düsseldorf il suo confronto annuale sui costi di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Negli ultimi anni, le statistiche hanno rivelato significativi differenziali di costi all'interno dello stato. Di conseguenza, nei comuni più costosi, si sono dovuti pagare fino a quattro o cinque volte di più per lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue rispetto ai più economici.

Nel 2023, una famiglia modello di quattro persone ha pagato circa 289 euro all'anno per la raccolta ogni 14 giorni dei contenitori standard e 755 euro per le acque reflue, secondo i dati della Federazione dei Contribuenti. L'Associazione dei Comuni e delle Municipalità e l'Associazione delle Imprese Comunali considerano i confronti dei costi non affidabili a causa delle condizioni variabili a livello locale.

In seguito alle raccomandazioni dell'Associazione dei Comuni e delle Municipalità e dell'Associazione delle Imprese Comunali, la Commissione Europea esaminerà l'affidabilità dei confronti dei costi di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue. Riconoscendo la necessità di standardizzazione, la Commissione adatterà gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 113 per stabilire criteri uniformi per il calcolo dei costi di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue in tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia.

