Tariffe per Rifiuti e Fognature in Renania Settentrionale-Vestfalia Continuano ad Aumentare

Anche in Renania Settentrionale-Vestfalia, le tariffe per i rifiuti e le fognature sono aumentate in media quest'anno. Secondo le attuali cifre dell'Associazione Federale dei Contribuenti, la gamma di tariffe varia notevolmente tra i singoli comuni e città in NRW. Nei comuni più costosi, si deve pagare da quattro a cinque volte di più per lo smaltimento dei rifiuti e delle fognature rispetto a quelli più economici.

Le tariffe per i rifiuti per le famiglie private sono aumentate in media dal tre al sette percento a seconda del ritmo di raccolta. Per una famiglia modello di quattro persone, la tariffa annuale per i rifiuti è di circa 170 euro a Dormagen, Jülich e Kaarst, e di circa 685 euro a Münster, calcolata per 120 litri di rifiuti residui e organici raccolti ogni 14 giorni, inclusi i rifiuti cartacei domestici. In media, il ritmo di raccolta ogni 14 giorni costa 299 euro, circa il tre e mezzo percento in più rispetto al 2023.

Differenze nelle Tariffe per le Fognature e l'Acqua Piovana

C'è anche una gamma di tariffe per le fognature e l'acqua piovana. Secondo l'analisi, il tasso di tariffa per le fognature va da 1,45 euro per metro quadrato a Reken a 6,82 euro per metro quadrato a Monschau. Per l'acqua piovana, il tasso di tariffa per metro quadrato di area sigillata va da 0,15 euro a Schloss Holte-Stukenbrock a 2,20 euro a Monheim am Rhein.

Le tariffe più economiche per una famiglia di quattro persone che utilizza 200 metri cubi di acqua potabile e ha 130 metri quadrati di area sigillata sono intorno ai 330 euro a Reken nel distretto di Borken. Le più costose sono a Monschau con 1.572 euro. In media, le tariffe per la famiglia modello sono aumentate di più del sei percento a poco meno di 800 euro rispetto all'anno precedente.

L'Associazione dei Comuni e delle Municipalità e l'Associazione delle Imprese Comunali considerano le comparazioni di tariffe non affidabili a causa delle diverse condizioni sul posto.

