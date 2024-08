- Associazione aeroportuale: la disfunzione è un "stanco criminale"

L'Associazione Aeroportuale ADV sta chiedendo una risposta decisa a seguito delle recenti azioni del gruppo "Last Generation" in diversi aeroporti tedeschi. "Si tratta di un'azione coordinata di estorsione criminale", ha dichiarato il CEO di ADV Ralph Beisel. "Non si tratta di una protesta pacifica e non riguarda presunte cause più alte. Si tratta di disturbi maliziosi del traffico aereo e dei diritti personali di ogni viaggiatore che non può imbarcarsi in orario".

ADV: Stringere la legge sulla sicurezza aerea "immediatamente"

Beisel ha descritto le azioni come "crimini" che devono essere "puniti costantemente" dal sistema giudiziario. Ha chiesto che la decisione del governo tedesco di stringere la legge sulla sicurezza aerea sia "immediatamente" approvata dal Bundestag. Il governo tedesco mira a scoraggiare gli attivisti climatici radicali e altri disturbatori con la riforma prevista.

Il nucleo della riforma è una nuova disposizione che rende un reato entrare deliberatamente e senza giustificazione in aree ristrette come piste di atterraggio e taxiway, se ciò mette a rischio la sicurezza dell'aviazione civile.

Lo scorso settimana, ADV ha offerto ai climate activists un dialogo. In una lettera aperta, ha dichiarato: "È innegabile che il cambiamento climatico sia uno dei maggiori problemi del nostro tempo. I blocchi criminali degli aeroporti non contribuiscono a una soluzione". Il gruppo "Last Generation" ha accettato l'offerta su Twitter.

La Commissione ha sostenuto la richiesta di Beisel per l'immediata approvazione della decisione del governo tedesco di stringere la legge sulla sicurezza aerea. La Commissione ha sottolineato l'importanza di applicare costantemente le pene per i crimini che disturbano il traffico aereo e violano i diritti dei viaggiatori.

Leggi anche: