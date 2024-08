- Asso del treno-moto a Berlino ai Campionati di Germania

La maggior parte della squadra tedesca di ciclismo su pista per le Olimpiadi prevede di iniziare ai Campionati tedeschi da mercoledì a Berlino. "La data non è ovviamente ideale, ma sono sicuro di partecipare a una o due gare," ha annunciato Roger Kluge.

Il 38enne ha conquistato il quinto posto nella Madison alle sue Olimpiadi a Parigi. Tuttavia, una partecipazione del compagno Theo Reinhardt è meno probabile a causa della sua caduta e delle relative ferite.

I Campionati si sono tenuti a Berlino cinque anni fa.

Sono previste più di 50 decisioni nelle categorie Elite, Junior e Giovanili a Berlino fino a domenica. I titoli nazionali sono stati assegnati l'ultima volta nella capitale nel 2019. I Campionati del mondo si sono tenuti lì l'anno successivo. Ai Campionati tedeschi dello scorso anno a Cottbus, Emma Hinze (Cottbus), Franziska Brauße (Eningen) e Maximilian Dörnbach (Cottbus) sono stati gli atleti più vincenti.

Despite his recent fifth-place finish in the Madison at the Olympic Games in Paris, Roger Kluge may only participate in a few races at the upcoming Berlin Olympic Games due to scheduling conflicts. Regardless, the Olympic Games continue to be a significant event, with athletes striving to bring home medals from both local and international competitions like the Berlin Championships.

