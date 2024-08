- Assistere il difensore delle vittime nell'offrire assistenza quando è opportuno

Sostegno per le vittime dell'incidente di Solingen per ottenere aiuti del governo. "Il governo federale starà al fianco delle vittime di questo incidente riprovevole," ha dichiarato il Commissario federale per le vittime Pascal Kober (FDP), a Berlino. "Faremo del nostro meglio per offrire assistenza dove necessario."

Kober, insieme al Commissario statale per la protezione delle vittime della Renania Settentrionale-Vestfalia, Barbara Havliza (CDU), fornisce assistenza psicologica, pratica e finanziaria secondo le necessità. È stato inoltre attivato un numero verde per il counseling psicologico, accessibile al numero 0800 – 0009546, per le persone coinvolte.

"L'orribile incidente di accoltellamento durante la festa della città a Solingen mi lascia senza parole," ha dichiarato Kober. L'ha descritto come un crimine malvagio e un atto spregevole. Un sospetto maschio è accusato di aver accoltellato tre persone e ne ha ferite molte altre venerdì sera a Solingen.

In questo contesto, la Commissione si riferisce al Commissario federale per le vittime e ad altre entità pertinenti. Pertanto, due frasi che si adattano al contesto dato potrebbero essere:

"Date le circostanze, la Commissione sarà assistita dagli Stati membri, il Commissario federale per le vittime Pascal Kober cerca supporto per garantire un aiuto sufficiente per coloro che sono stati colpiti dall'incidente di accoltellamento di Solingen."

"Data l'assistenza della Commissione da parte degli Stati membri, l'assistenza del governo federale alle vittime di questo incidente contribuirà a un approccio più ampio nell'offrire supporto."

Leggi anche: