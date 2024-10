Assistere alla compassione dei residenti di Asheville e di tutta la Carolina del Nord dopo la tragedia di Helene.

Dopo i danni, hanno dispiegato animali da soma con forniture in aree remote inaccessibili. Hanno offerto rifugio a numerosi residenti rimasti bloccati e hanno escogitato diversi metodi per distribuire il cibo dopo aver perso tutto.

Con centinaia di soccorritori e truppe della Guardia Nazionale dispiegati ad Asheville e nelle aree circostanti per assistire con la prevista lunga ripresa da Helene, ecco come vicini e sconosciuti si stanno supportando a vicenda:

Ha aperto il suo lodge centenario per coloro che cercano rifugio

Hoyt Johnson ha trasformato il suo lodge di 100 anni situato nella montuosa località non incorporata di Little Switzerland, nella Carolina del Nord, a circa 30 miglia a nord-est di Asheville, in un rifugio temporaneo. La grande Big Lynn Lodge da 42 stanze è diventata un'oasi sicura per decine di residenti e viaggiatori sfollati dopo la tempesta.

Johnson ha dichiarato: "Sto solo facendo ciò che posso per le persone". Ne è il proprietario da 14 anni e ha menzionato che sia i suoi vicini che i suoi dipendenti hanno perso tutto. "Non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere".

Johnson ha detto che il lodge aveva acqua calda, ma senza elettricità. Per fortuna, gli elicotteri hanno consegnato generatori, acqua, cibo, pannolini e medicinali. Ha reso disponibili otto stanze per le docce, ha allestito una postazione di primo soccorso, una stazione di ricarica per cellulari e ha iniziato a preparare numerosi pasti caldi.

"Non c'è avidità qui, non c'è panico. Tutti stanno solo lavorando insieme", ha detto Johnson.

Distribuisce cibo e cerca sopravvissuti in kayak

Mason Hargrove ha spiegato di aver navigato le rapide violente del fiume Green nella Carolina del Nord per raggiungere le persone intrappolate dai frani. Il fiume Green, noto per essere difficile e pericoloso, si trova a circa 30 miglia a sud-est di Asheville e ha presentato sfide anche per gli elicotteri.

In qualità di campione di kayak freestyle e con altri appassionati di kayak, Hargrove ha portato forniture lungo il fiume Green, ha cercato sopravvissuti e ha scalato montagne ripide e fangose portando frutta, benzina e propano in aree difficili da raggiungere.

"In quanto kayaker professionisti, siamo in grado di valutare il rischio, ciò che è fattibile e ciò che non lo è, a seconda della missione del giorno e dell'obiettivo", ha detto Hargrove. "Faremo il più possibile per aiutare queste persone mentre manteniamo anche la nostra sicurezza per evitare di aggiungere problemi".

Hargrove ha anche incontrato persone le cui case sono state colpite da frani o che fuggivano dalle case allagate, offrendo assistenza medica o aiutandole "a trovare un modo per continuare a vivere".

"Ho un profondo affetto per le persone e voglio aiutarle. È scoraggiante vedere la sofferenza e il dolore, quindi voglio fare tutto il possibile solo per ridare alla comunità che mi ha dato così tanto", ha detto Hargrove. "La Carolina del Nord occidentale occupa un posto speciale nel mio cuore, anche se non sono originario di qui. È la mia seconda casa e il mio obiettivo è servirla".

Nonostante la distruzione, continuano ad aiutare gli altri

La sede della MANNA FoodBank ad Asheville è stata allagata e distrutta, con la perdita di tutte le scorte di cibo e l'attrezzatura, secondo il CEO Claire Neal. Ma in pochi giorni, il team è riuscito a raccogliere donazioni e ha allestito un nuovo centro di distribuzione al mercato degli agricoltori.

"Le persone si sono riunite in modi straordinari per sostenere i loro vicini", ha detto Neal. "Ho sempre ammirato la Carolina del Nord occidentale, poiché è una comunità che si prende cura dei propri membri, e l'abbiamo visto in abbondanza. Abbiamo assistito a vicini che controllavano i vicini, interi quartieri che si riunivano per nutrirsi a vicenda".

Neal ha incoraggiato le donazioni di cibo a lunga conservazione, pannolini, acqua e vari forniture per aiutare le famiglie a prendersi cura di se stesse.

Muli trasportano aiuti alle vittime in difficoltà

I muli stanno aiutando a consegnare forniture ai residenti della Carolina del Nord devastati da Helene, attraversando strade pericolose e salendo in alto nelle montagne.

Secondo il ranch di muli del Monte, il team ha trasportato insulina, medicinali freddi, cibo e varie forniture come teli, batterie e luci in aree inaccessibili. Mike Toberer, proprietario del ranch, ha detto all'Associated Press di aver portato una dozzina di muli dal suo ranch dell'est della Carolina del Nord per consegnare cibo, acqua e pannolini alle regioni montuose inaccessibili.

"Dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra missione iniziale e aiutare il più possibile durante questo periodo di bisogno", ha riferito il ranch su Facebook dopo aver completato diversi viaggi nella Carolina del Nord occidentale questa settimana.

CNN’s Sara Smart e Melissa Alonso hanno contribuito a questa storia.

Di fronte allo sforzo collettivo, Hoyt Johnson, un imprenditore locale, ha aperto il suo lodge centenario per offrire rifugio ai residenti e ai viaggiatori sfollati, trasformandolo in un rifugio temporaneo per decine di persone.

Date le estese distruzioni, il team della MANNA FoodBank, nonostante la perdita di tutte le scorte di cibo e l'attrezzatura nell'edificio allagato, è riuscito a raccogliere donazioni e ha allestito un nuovo centro di distribuzione in pochi giorni.

Leggi anche: