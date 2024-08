- Assistere al concerto di Taylor Swift in unity, Londra

Durante l'ultimo spettacolo "The Eras Tour" di Taylor Swift (34) a Londra, i testimoni oculari hanno notato un fan di Swift intrigante: secondo diverse fonti, tra cui il quotidiano britannico "Daily Mail", l'ex ragazzo di Swift, Taylor Lautner (32), è stato avvistato allo stadio di Wembley lunedì sera. L'attore, che ha frequentato la cantante per alcuni mesi nel 2009, è riuscito a mescolarsi tra i circa 100.000 spettatori del concerto.

Su Instagram Stories, ha condiviso una foto del suo polso decorato con braccialetti insieme a clip delle esibizioni di Swift. Lautner non era l'unico fan di Swift all'evento; sua moglie, Taylor (27, ex Dome), ha anche pubblicato una storia di Instagram con foto del braccialetto e footage dallo stadio di Wembley. La coppia si è sposata a novembre 2022.

Swift ha incrociato il cammino dell'attore di "Twilight" sul set della commedia romantica "Valentine's Day" nel 2009, e sono stati insieme per un po'. Secondo i pettegolezzi, la canzone "Back To December" di Swift è stata scritta per Taylor Lautner, come una sorta di scusa per la loro separazione all'epoca. Nonostante la loro storia romantica passata, rimangono amici fino ad oggi.

Nel podcast "Call Her Daddy", Lautner ha parlato della sua amicizia con la sua ex a dicembre, dicendo: "Se apprezzi qualcuno per chi è veramente, al suo nucleo, allora puoi superare, perdonare e continuare quella connessione in modo diverso."

Serata romantica a Wembley Stadium con Channing Tatum

Taylor Lautner e sua moglie non erano gli unici fan di Swift noti che si sono nascosti tra il pubblico di Londra. Sul suo account Instagram, Channing Tatum (44) ha condiviso un video commovente della sua "serata romantica" con la compagna Zoe Kravitz (35) al "The Eras Tour" nel Regno Unito. "L'amore è vero, e Taylor Swift è una forza con cui fare i conti! Ho anche ottenuto alcune plettri della grande Swift che venderò all'asta per beneficenza."

Taylor Lautner e sua moglie Tay hanno goduto del concerto, con Tay che ha condiviso anche le storie di Instagram dell'evento.

