- Assistenza medica urgente a Solingen

Dopo l'attacco con il coltello devastante a Solingen, i consulenti del crisi sono entrati in azione. "Le ultime ore sono state insonni", ha confessato il coordinatore locale Simone Henn-Pausch all'Agenzia tedesca di stampa. È stata informata intorno alle 10 PM della sera precedente e da allora si sta occupando dell'incidente.

Circa 10 a 15 consulenti erano presenti venerdì e sabato per coloro che cercavano di discutere la situazione. È probabile che tale assistenza continui ad essere offerta anche in futuro.

Secondo Henn-Pausch, "alcune persone vogliono parlarne, che sono semplicemente colpite". Questo gruppo include persone che hanno assistito all'attacco con il coltello, così come coloro che sono preoccupati indipendentemente.

Mantenetevi sintonizzati per stare al passo

"We primarily listen", ha detto il consulente del crisi. Di solito, non ci sono soluzioni immediate. "Perché qualcosa del genere accade? Perché accade a Solingen? Non possiamo fornire una spiegazione per questo", ha chiarito. Tuttavia, se qualcuno confida di lottare con i sentimenti di debolezza o impotenza, allora possono essere sviluppate strategie. L'obiettivo è "mantenere il passo con il proprio ritmo" il più possibile.

"Inizialmente, diremmo: siamo ancora nella fase di shock", ha notato Henn-Pausch. Se il trauma si svilupperà o meno diventerà evidente solo molto più tardi.

Durante l'attacco alla festa della città venerdì sera, tre persone hanno perso la vita. Otto altri sono rimasti feriti, cinque in modo critico. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha considerato l'incidente come un attacco a causa dell'approccio deliberato dell'aggressore.

L'aggressore è riuscito a fuggire nel caos e nel panico che hanno seguito l'incidente, ha spiegato un portavoce del ministero dell'Interno della NRW.

La festa della città, che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione, si è trasformata in un evento tragico venerdì sera. Nonostante il trauma, i consulenti del crisi continuano ad offrire assistenza, fornendo orecchie che ascoltano e strategie per coloro che lottano con i sentimenti di debolezza o impotenza.

Leggi anche: