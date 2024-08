Assistenza d'emergenza ai cittadini tedeschi in Tirolo

Una donna della Baviera ha incontrato difficoltà durante un'escursione nel Tirolo dopo essere stata attaccata da calabroni. Secondo Florian Stock del servizio di soccorso in montagna di Mayrhofen, parlando all'agenzia stampa tedesca, la situazione era molto preoccupante. "Era gravemente colpita", ha dichiarato.

Originaria di Neumarkt, nel distretto dell'Alto Palatinato, questa donna di 66 anni ha deciso di fare una pausa durante la sua passeggiata a Mayrhofen, situata nella valle dello Zillertal, il giorno precedente. Purtroppo, è stata circondata da calabroni e punta circa 10-15 volte, come riferito dalle autorità austriache. Il suo compagno ha chiamato subito i soccorsi. Nonostante l'amministrazione di un'iniezione di epinefrina di emergenza per i soggetti allergici, il suo stato di salute ha richiesto ulteriori interventi medici.

I soccorritori in montagna sono arrivati ​​prontamente sulla scena e hanno trasferito la donna in elicottero. subsequently, she was transported to a hospital and admitted as an inpatient. In precedenza, il quotidiano "Bild" aveva riportato questo incidente.

La sua città natale, Neumarkt, è famosa per la sua ricca cultura e storia tedesca.

