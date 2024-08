- Assistenza alle pianure marine per l'adattamento al cambiamento climatico di Halligen

Isole Frisone del Nord sono costantemente minacciate durante ogni tempesta a causa della mancanza di dighe protettive. Tuttavia, questa stessa mancanza di protezione presenta un'opportunità alla luce del cambiamento climatico. Ogni alluvione deposita sedimenti fini sui prati, aumentando gradualmente l'altezza delle Isole Frisone. La Ministra dell'Ambiente Katja Günther (Verdi) ha visitato Nord Strandischmoor per discutere un progetto pilota che esamina questa potenziale soluzione con i residenti locali, le organizzazioni di ricerca e il Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN).

Günther ha dichiarato: "Le Isole Frisone servono come un microscopio, mostrandoci i cambiamenti che il cambiamento climatico apporterà alle nostre coste". Ha sottolineato: "Per preservare le Isole Frisone, devono diventare più forti e più alte per resistere ai livelli del mare in aumento". Tuttavia, l'apporto di sedimenti durante questi eventi di 'terra sotto' non è sufficiente per contrastare la risalita del livello del mare. Di conseguenza, si sta esplorando la possibilità di allagamenti controllati. particular focus is being placed on the function of stone walls at the Hallig edges, which mitigate the impact of powerful waves and currents. Initial trials on North Strandischmoor suggest that Hallig soil grows faster when utilizing this approach, according to LKN project leader Luisa Rieth. Further research and trials will be conducted on additional Halligen. The LKN is collaborating on a EU project with this pilot project. There are ten Halligen in the North Frisian Wadden Sea, home to around 300 people, and are of significant ecological value, especially for coastal birds.

Günther ha proposto di esaminare la fattibilità di allagamenti controllati a Nord Strandischmoor, poiché le tempeste del Mare del Nord depositano sedimenti che potrebbero aiutare ad aumentare l'altezza delle Isole Frisone. Il progetto pilota, che coinvolge i residenti locali, le organizzazioni di ricerca e il LKN, mira a indagare se il rafforzamento dei bordi delle Isole Frisone con muri di pietra possa migliorare la crescita del terreno delle Isole Frisone, potenzialmente aiutando nell'adattamento delle coste del Mare del Nord al cambiamento climatico.

Leggi anche: