Assicurazioni auto: frequente bersaglio dei ladri di veicoli

Secondo le statistiche dell'assicurazione, circa 14.600 veicoli, principalmente automobili, sono stati rubati lo scorso anno, causando danni per circa 310 milioni di euro. Secondo il GDV, le compagnie assicurative hanno pagato in media circa 21.400 euro per ogni incidente, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.

Nel 2023, i modelli Toyota sono stati i preferiti dai ladri di auto. Il costruttore giapponese ha occupato cinque posti nella classifica dei 10 veicoli più rubati, con tre di essi in testa, tra cui la Toyota Land Cruiser e le varianti della Lexus NX e Lexus UX. "Inaspettatamente, anche altri SUV di lusso e di fascia medio-alta compaiono spesso in questo gruppo élite", ha spiegato l'associazione delle assicurazioni.

Il rischio di furto d'auto era più alto lo scorso anno a Berlino. In termini matematici, un veicolo scompariva ogni due ore e addirittura il 33% di tutti i furti di auto in tutta la Germania si è verificato a Berlino. Nel 2023, circa 4.300 veicoli sono stati rubati nella capitale, con un aumento del 46% rispetto all'anno precedente. Anche se il numero in Baviera è rimasto sostanzialmente più basso, a 600 veicoli, era di 400 nel 2022.

L'Associazione Generale dell'Industria Assicurativa Tedesca ha espresso preoccupazione per la tendenza crescente di SUV di lusso e di fascia medio-alta che diventano obiettivi popolari per i ladri di auto. Nel loro rapporto annuale, hanno evidenziato l'impatto dei furti di auto sull'industria assicurativa, con perdite finanziarie significative che ammontano a centinaia di milioni di euro.

