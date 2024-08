Assicurazione pensione: quali sono i vantaggi dei modelli ibridi?

Quello sembra allettante: ottenere rendimenti mentre si garantisce la pensione. Un'assicurazione sulla pensione a base di fondi con garanzia promette proprio questo. Ma ne vale veramente la pena?

Una parte dei contributi viene investita in investimenti a tasso fisso, il resto sul mercato dei capitali: in sintesi, questo è il funzionamento di un'assicurazione sulla pensione ibrida. Dovrebbe combinare il meglio di entrambi i mondi, assicurazione sulla pensione classica e a base di fondi - rendimenti e sicurezza. Ma ciò che sembra troppo bello per essere vero, di solito ha un lato negativo. Dove si trova, tra le altre cose, è stato indagato dalla rivista "Finanztest" (Num. 12/2023).

In genere, la distribuzione di un'assicurazione sulla pensione ibrida - anche se il peso può essere scelto liberamente in linea di principio - funziona così: l'80% dei contributi per la previdenza per l'età avanzata è vincolato ai tassi d'interesse, il 20% è investito in fondi. In questo modo, l'assicuratore può garantire che l'80% del denaro versato sarà disponibile all'inizio della pensione. Come se la parte rimanente del capitale - dopo aver detratto le spese - se la sia cavata nei fondi dipende dallo sviluppo del mercato dei capitali e quindi è incerto.

L'editore di "Finanztest" Max Schmutzer vede criticamente le assicurazioni sulla pensione ibride: "I prodotti sono troppo costosi, opachi e superflui". Da un lato, va tenuto conto dell'inflazione attesa se 100 euro versati oggi valevano solo 80 euro tra 30 anni. Inoltre, per quanto riguarda i rendimenti: "In molte fasi del mercato, non finisce denaro nei fondi azionari che ho scelto io come cliente, quindi un alto rendimento è fuori questione".

La componente della garanzia mangia i rendimenti

Che alla fine non rimane molto è dovuto alla componente della garanzia, che promette solo scarse prospettive di rendimento, e alle spese che l'assicuratore si trattiene prima per sé, dice l'esperto finanziario della Stiftung Warentest. Inoltre, le garanzie spesso si applicano solo se i contraenti rispettano la scadenza concordata - e in pratica lo fanno solo nella metà di questi contratti.

Costantin Papaspyratos, chief economist del Bund der Versicherten, giunge a una conclusione simile. Dice: "Non riesco a pensare a nessuno per cui questo tipo di assicurazione sarebbe conveniente. L'unica garanzia che si ottiene alla fine è un rendimento negativo".

I tre principali svantaggi, a suo avviso, sono: in primo luogo, la mancanza di flessibilità - ci si lega a lungo termine, anche a un determinato provider. In secondo luogo, la limitata selezione dei fondi, che è migliorata notevolmente negli ultimi anni rispetto ai fornitori di depositi, ma è ancora molto indietro. E in terzo luogo, i costi di acquisizione e distribuzione elevati - che devono essere pagati integralmente anche da coloro che lasciano prima della scadenza.

La riduzione del rischio funziona anche in altro modo

Ma quali sono le alternative per soddisfare le esigenze di sicurezza degli investitori anche in caso di cali dei prezzi? L'economista capo del BdV consiglia di investire non solo in una singola azione, ma di distribuirlo ampiamente sul mercato - in diverse valute e settori. "Un grande fondo indicizzato con diverse migliaia di titoli può limitare notevolmente il rischio per i risparmiatori orientati alla sicurezza", dice Papaspyratos.

Specialmente se l'investimento è destinato alla previdenza per l'età avanzata, egli consiglia di pensare a lungo termine. "Non lasciatevi turbare dalle crisi del mercato azionario. Non c'è un indice azionario che abbia sviluppato negativamente nei periodi di tempo di venti anni e più".

La previdenza per l'età avanzata in proprio

Per maggiore sicurezza, anche Schmutzer crede che un'assicurazione sulla pensione con una componente di garanzia non sia necessaria. Invece, si potrebbe costruire il proprio modello. Con un'assicurazione sulla pensione a base di fondi senza garanzia, senza tasso fisso, ETF azionari e ETF obbligazionari possono essere combinati in modo tale che l'investimento sia molto sicuro. O si può mettere insieme un piano di risparmio del tutto in proprio - senza l'assicuratore. Alla Stiftung Warentest, questo viene chiamato "portafoglio pantofola" perché è così semplice e comodo da gestire.

Il portafoglio pantofola consiste anche di una componente di rendimento e di sicurezza, che possono essere pesate più o meno a seconda della preferenza per il rischio - ad esempio, un quarto a tre quarti. O alla pari.

"La componente di sicurezza può essere un conto di risparmio o un ETF con obbligazioni governative", dice l'esperto finanziario Schmutzer. "Grazie ai tassi d'interesse in aumento, anche le componenti di sicurezza rendono qualcosa". L'altra componente investe in un ETF di un indice azionario mondiale tramite un conto titoli.

I contratti esistenti non vengono cancellati affrettatamente

Ma se ho già un'assicurazione sulla pensione con una garanzia? Cancellare o continuare? "Questo è difficile da rispondere in generale", dice Max Schmutzer. Dipende, tra le altre cose, da quanto a lungo si è pagato e quali sarebbero le perdite. "Alcuni assicuratori consentono il passaggio a un'assicurazione sulla pensione a base di fondi senza garanzia", egli dice. Oltre alla cancellazione, è anche possibile far decorrere il contratto senza contributi.

"Importante: non agire impulsivamente, non cancellare subito", avverte Constantin Papaspyratos. Meglio: chiedere consiglio prima. Ad esempio, al Bund der Versicherten o a un consulente finanziario certificato. I servizi di consulenza dei centri per i consumatori controllano anche i contratti assicurativi per una tariffa e aiutano gli assicurati con la loro decisione.

"Può non valere la pena cancellare e si può permettere di continuare a pagare", dice Papaspyratos. Allora, almeno, si può controllare se il vecchio provider offre ora nuovi fondi. In ogni caso, gli assicurati dovrebbero tenere d'occhio se la loro assicurazione sulla pensione con una garanzia è legata a un'assicurazione aggiuntiva, poiché in tal caso sarà difficile uscirne.

La rivista "Finanztest" ha interrogato la posizione di queste garanzie nelle assicurazioni pensionistiche ibride, tra gli altri aspetti. Per coloro che apprezzano la flessibilità e una più ampia selezione di fondi, esistono modelli alternativi di previdenza complementare, come la costruzione di un portafoglio personalizzato con ETF azionari e obbligazionari.

