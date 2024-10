Assicurazione anzianità sull'orlo del collasso finanziario <unk> con premi in aumento richiesti.

Sembra che la situazione finanziaria dell'assicurazione statale a lungo termine per la cura stia diventando sempre più grave. Secondo i resoconti del Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), alcuni ambienti della coalizione suggeriscono che l'assicurazione potrebbe non essere in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari già a febbraio 2023 se non si interviene. Di conseguenza, sono già in corso discussioni su un intervento di emergenza.

In precedenza, i fondi sanitari avevano previsto un aumento delle contribuzioni dello 0,2 percento. Tuttavia, sembra che questo aumento non potrebbe essere sufficiente. Al contrario, il governo starebbe valutando un aumento di circa lo 0,25-0,3 percento a causa della potenziale complessità di formare un nuovo governo dopo le elezioni federali del 2025. Questo tasso di contribuzione aumentato mirerebbe a garantire che i fondi rimangano disponibili almeno fino alla primavera del 2025.

Attualmente, il tasso di contribuzione standard per l'assicurazione statale a lungo termine per la cura è del 3,4%, con un aumento dello 0,4% per le persone senza figli. Le famiglie con più figli under 25 di solito ricevono sconti. Un aumento dello 0,3 percento, combinato con l'aumento previsto dello 0,7 percento delle contribuzioni sanitarie, potrebbe portare a un aumento significativo delle contribuzioni della sicurezza sociale entro l'inizio del 2025, superiore a quanto non si verifichi da oltre 20 anni.

È anche importante notare che questi sviluppi si verificano in un contesto di parere legale che richiede al governo federale di rimborsare integralmente l'assicurazione per la cura a lungo termine per qualsiasi costo extra sostenuto durante la pandemia di COVID-19. La compagnia assicurativa DAK-Gesundheit, per motivi costituzionali, ritiene che questo rimborso sia necessario a causa della responsabilità finanziaria di finanziare i test COVID-19 e i premi per i dipendenti. Di conseguenza, l'assicurazione per la cura a lungo termine ha sostenuto circa 13 miliardi di euro di costi aggiuntivi, secondo le dichiarazioni della DAK. Tuttavia, rimane incerto se questo rimborso avrà un impatto significativo sulla stabilità finanziaria dell'assicurazione statale a lungo termine per la cura.

I costi dell'aumento delle contribuzioni della sicurezza sociale a causa dell'assicurazione per la cura a lungo termine e dell'assicurazione sanitaria sono una fonte di preoccupazione, con il potenziale per una crescita significativa entro il 2025. Affrontare questi costi di cura diventa quindi cruciale per garantire la sostenibilità finanziaria dell'assicurazione statale a lungo termine per la cura.

