- Assicurare la vittoria al titolare: "Non si rompe più i record"

Dopo la fine della loro striscia invicibile, l'ex campione allenatore Xabi Alonso si concentra ora sull'analisi della prima sconfitta di Bayer Leverkusen nella Bundesliga in oltre 15 mesi. "È stata una lunga serie, ma ora è finita, non ci sono più record," ha commentato l'allenatore di Bayer Leverkusen dopo la sorprendente sconfitta per 2:3 contro l'RB Leipzig, nonostante un vantaggio meritato e dominante di 2:0. "Abbiamo commesso errori significativi dopo il 2:0 e dobbiamo imparare da essi," ha notato l'allenatore di 42 anni dopo la partita. In precedenza, Leverkusen era rimasto imbattuto per 35 partite di Bundesliga.

"È interessante vedere come la squadra reagisce a questo," ha commentato l'allenatore di Leverkusen. Anche se potrebbe aver sentito delusione, non era completamente sorpreso che la sua squadra, che aveva a malapena vinto contro il VfB Stuttgart nella Supercoppa, l'apertura della Bundesliga a Mönchengladbach e la partita di coppa a Jena, non fosse ancora al massimo contro Leipzig.

Due ex giocatori di Bayer svolgono un ruolo decisivo

Tutto sembrava procedere senza intoppi per l'apertura casalinga della stagione di Bayer Leverkusen. Due gol nella prima metà del tempo di Jeremie Frimpong e Alejandro Grimaldo (39/45) hanno dato ai padroni di casa un vantaggio confortante di 2:0. Poco dopo, gli ex giocatori di Bayer Benjamin Henrichs e Kevin Vidolow hanno approfittato della situazione per portarla a 1:2: Henrichs ha fornito l'assist, e Vidolow ha segnato il suo primo gol di testa nella Bundesliga. "In spogliatoio, ci siamo detti che tutto era ancora possibile. Oggi ci siamo bloccati. È un momento speciale per me segnare qui," ha detto Vidolow. Lois Openda ha completato la rimonta con altri due gol (57/80), con il portiere sostituto di Leverkusen Matej Kovar che non ha avuto la sua migliore giornata.

Il leader difensivo Jonathan Tah, che aveva finalmente assicurato il suo posto in squadra dopo tutte le speculazioni di trasferimento, ha elogiato la qualità dell'avversario. "Sono una buona squadra che approfitta di ogni opportunità che gli diamo," ha detto l'internazionale, che ora inizia la sua decima stagione con Bayer.

