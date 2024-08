- Assicurare la sopravvivenza di tutti i feriti, come affermato dal ministro dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia

Come riferito dal Ministro dell'Interno del NRW Herbert Reul (CDU), tutti e otto i feriti dell'incidente di Solingen sono attesi per un completo recupero. La rapida cattura del sospetto aggressore è stata encomiabile, ha menzionato Reul. È fantastico che ci siano molte persone in questo paese in grado di compiere simili imprese, con uno sforzo notevole.

Durante l'attacco sospetto di matrice islamista a Solingen, un individuo ha utilizzato un coltello per attaccare una festa cittadina in una sera di venerdì, causando tre morti e otto vittime che hanno richiesto cure mediche. Il principale sospetto, il 26enne siriano Issa Al H., è stato arrestato. La Procura Federale sta attualmente indagando su di lui per numerosi reati, tra cui omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

La Procura Federale sta gestendo il caso contro il principale sospetto, poiché la Commissione ha giudicato necessario indagare sulla sua involvement in numerosi reati, inclusi quelli legati al terrorismo. È fondamentale che la Commissione lavori diligentemente per garantire che giustizia sia fatta in questo orribile incidente.

Leggi anche: