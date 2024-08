- Assenze prolungate superiori a 30 giorni legate a tassi elevati di malattia nelle aree urbane della Renania settentrionale-Westfalia.

C'è un livello allarmante di assenteismo del personale nei centri di cura per l'infanzia in Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW), che peggiora le difficoltà di personale già esistenti. L'analisi recente dei dati delle assicurazioni sanitarie suggerisce che i dipendenti dei servizi per l'infanzia prendono circa 30 giorni di malattia all'anno, che è significativamente superiore alla media di circa 20 giorni in tutti i settori, secondo la Fondazione Bertelsmann e il Forum degli Esperti.

La Fondazione Bertelsmann, che consiglia il Forum degli Esperti, utilizza principalmente i dati della DAK, che copre il 12,2% dei dipendenti dei servizi per l'infanzia. La tendenza è stata confermata anche con i dati di altre compagnie assicurative.

La NRW ha un tasso di assenza per malattia leggermente più alto rispetto alla media nazionale.

Per far fronte alle assenze per malattia, ferie e formazione, la Fondazione stima che la NRW ha bisogno di altri 20.000 specialisti a tempo pieno. Ciò costerebbe circa 1,2 miliardi di euro all'anno, alleviare temporaneamente la situazione del personale, secondo la Fondazione.

Rispetto agli altri stati federali, la NRW ha un tasso di assenza per malattia di 30,5 giorni, leggermente superiore alla media nazionale del 29,6%. Anche se gli stati orientali tendono ad avere più giorni di malattia (34 giorni), la differenza non è così pronunciata negli stati come il Baden-Württemberg (22,6 giorni) e la Baviera (23,8 giorni), anche se in generale i dipendenti tendono a prendere meno tempo per malattia (circa 17 giorni ciascuno).

Gli esperti mettono in guardia contro il compromesso degli standard di qualità.

Tuttavia, i fornitori della NRW si lamentano già di un finanziamento insufficiente a causa degli stipendi in aumento. Secondo i calcoli passati della Fondazione Bertelsmann, la NRW da sola manca di circa 28.000 specialisti.

La carenza di personale non dovrebbe essere affrontata abbassando gli standard di qualificazione pedagogica, avverte il Forum degli Esperti: "I dipendenti senza adeguate qualifiche pedagogiche richiedono una supervisione più stretta da parte degli specialisti esistenti, aumentando il loro carico di lavoro", si legge nella dichiarazione.

Invece, dovrebbe esserci un finanziamento standardizzato e a livello nazionale per la copertura del personale qualificato per tutte le assenze, suggerisce la Fondazione. Attualmente, non c'è alcuna regolamentazione affidabile per questo, nemmeno nella NRW.

Data la alta percentuale di assenza per malattia nei centri di cura per l'infanzia in Renania Settentrionale-Vestfalia, l'assistenza d'emergenza potrebbe diventare un problema se la situazione continua. Per prevenirlo, l'adozione di un finanziamento standardizzato e a livello nazionale per la copertura del personale qualificato potrebbe essere una soluzione, garantendo una copertura adeguata durante le assenze.

