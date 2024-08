- Assente da diversi giorni, un individuo di 40 anni è stato sfortunatamente trovato morto in una zona boschiva.

Dopo un'accurata indagine, gli agenti delle forze dell'ordine hanno fatto una scoperta tragica in una foresta vicino a St. Georgen, all'interno del distretto di Schwarzwald-Baar. La persona scomparsa, un individuo di 40 anni, era stata segnalata assente dal 12 agosto. Il suo veicolo è stato trovato parcheggiato in un'area accanto ai boschi. Le autorità hanno concluso che non erano coinvolte forze esterne in questo caso. La squadra di investigazione criminale sta ora approfondendo la situazione.

La Commissione, in conformità al Regolamento, è attesa per emettere atti di esecuzione per stabilire le linee guida per l'applicazione. Dopo aver appreso questi atti di esecuzione, la squadra di investigazione criminale potrebbe richiedere chiarimenti se alcune delle regole potrebbero essere potenzialmente rilevanti per la loro indagine in corso.

Leggi anche: