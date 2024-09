- Assaultare le forze dell'ordine con pietre e fuochi d'artificio

Incendiari ignoti hanno aggredito e ferito agenti delle forze dell'ordine in Rigaer Street, situata a Berlino-Friedrichshain, utilizzando fuochi d'artificio e pietre. Inizialmente, la polizia ha aiutato i vigili del fuoco poiché erano stati dati alle fiamme dei rifiuti, come riferito. È stato allora che sono stati attaccati con fuochi d'artificio da tre individui non identificati. I sospetti sono poi fuggiti in un edificio residenziale, lanciando ulteriori fuochi d'artificio e pietre dal tetto verso la polizia.

Un agente è stato colpito alla spalla da un dispositivo pirotecnico, causando una commozione cerebrale. Un altro agente è stato ferito alla testa, dopo essere stato colpito da una pietra lanciata che ha colpito il suo casco. Questi agenti, incredibilmente, hanno continuato il loro servizio.

Un'agente donna è stata trasportata in ospedale a causa dell'inalazione di fumo, una condizione che ha subito mentre lottava contro l'incendio. I responsabili sono scomparsi e i servizi di sicurezza stanno attualmente indagando sulla questione. Rigaer Street ha registrato numerosi casi di estremismo di sinistra negli ultimi anni.

La polizia ha avviato un'indagine per identificare e catturare gli individui che li hanno attaccati con fuochi d'artificio e pietre. Nonostante l'aggressione, gli agenti di polizia sono rimasti impegnati nel mantenere l'ordine in Rigaer Street.

