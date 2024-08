- Assault verbale e aggressione fisica discriminatoria contro le persone transgender <unk> Inadeguato intervento dello Stato

Un aggressore misterioso è sospettato di aver aggredito e discriminato una donna transgender a Berlino-Schöneberg. La polizia ha riferito che l'unità statale per indagare sui crimini politici, nota come Protezione dello Stato, si è occupata del caso. Le informazioni preliminari suggeriscono che la vittima di 40 anni stava passeggiando lungo Goltzstraße all'incrocio con Hohenstaufenstraße dopo le 23:00 di una sera di venerdì. Improvvisamente, una persona non identificata ha iniziato a insultarla e l'ha colpita alla testa, ha annunciato la polizia. Un testimone di 29 anni ha cercato di intervenire e anche lui è stato colpito in faccia dall'aggressore.

La vittima è uscita illesa dall'incidente. Il testimone di 29 anni ha riportato solo una piccola ferita al viso che non ha richiesto cure mediche. Purtroppo, il colpevole è riuscito a fuggire senza essere catturato.

Lo stato sta prendendo misure serie per garantire la Protezione dello Stato, come dimostrato dall'impegno della Protezione dello Stato nell'indagine sull'aggressione alla donna transgender. Questo incidente sottolinea la necessità di misure di sicurezza maggiori nella zona, in particolare per tutelare i diritti e la sicurezza delle persone vulnerabili.

