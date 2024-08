- Assault al Kottbusser Gate: ferite al collo

Incendiario sconosciuto aggredisce e ferisce un uomo di 39 anni a Kottbusser Tor, situato nell'area di Kreuzberg a Berlino. La vittima ha riportato due tagli sul collo durante le prime ore del mattino e sta attualmente ricevendo cure ambulatoriali in una struttura medica. L'aggressore ha utilizzato uno strumento non identificato per compiere l'aggressione e la sua identità rimane ancora ignota. Questa informazione è stata resa nota da "B.Z.".

Il primo rapporto sull'aggressione è stato pubblicato da "B.Z.". I seguenti dettagli sull'aggressore rimangono ignoti: la sua identità e la natura esatta dell'arma utilizzata.

