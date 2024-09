- Assapora un delizioso piatto di vacanza: delizioso brodo di riso con carne macinata e formaggio

Ricetta per un sostanzioso stufato di manzo e pomodoro con riso

Questo piatto sostanzioso a base di carne macinata e pomodoro ha un tocco in più: viene servito con il riso invece della pasta o delle patate. Quando viene cotto con formaggio aromatico e cotto in forno in una salsa gustosa, il riso assume i sapori arrostiti del forno, creando un'aggiunta impressionante al tuo pasto.

La parte migliore? Gli ingredienti sono probabilmente già nella tua dispensa e la preparazione è semplice. Inoltre, la cucina rimane pulita, quindi il riordino è facile mentre il riso, la carne e il formaggio cuociono insieme in forno. Dopo cena, puoi rilassarti sul divano. Si potrebbe dire che è una situazione vincente-vincente-vincente.

Ricetta per uno stufato di manzo e riso per una serata rilassante

Ingredienti per quattro porzioni

400g di carne macinata di manzo

2 cipolle

5 spicchi d'aglio

500g di pomodori in scatola

2 cucchiaini di oregano

1 pizzico di zucchero

Sale e pepe a piacere

250g di riso basmati (peso secco)

400ml di brodo di manzo

200g di cheddar stagionato

1 tazza di panna acida

3-4 cucchiai di olio d'oliva

Istruzioni

Cuoci il riso secondo le istruzioni sulla confezione. Sbuccia e trita finemente le cipolle e l'aglio. Riscalda un po' d'olio d'oliva in una padella, aggiungi l'aglio e le cipolle e falle rosolare fino a quando non diventano dorate. Aggiungi la carne macinata e cuocila fino a quando non è ben rosolata. Condisci con sale e pepe. Aggiungi i pomodori in scatola, l'origano e lo zucchero. Versa il brodo e condisci con sale e pepe. Lascialo sobbollire briefly. Infine, mescola il riso cotto. Ungi una teglia da forno con un po' d'olio d'oliva. Trasferisci il composto nella teglia e cospargilo con il cheddar stagionato. Cuoci in forno a 180°C per circa 25 minuti o fino a quando non è dorato. Servi con panna acida.

Si abbina bene con: una insalata verde.

