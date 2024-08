- Assalto di Solingen: apprensione e intenzioni che circondano l'Enigma

Ma perché diamine? L'impresa di comprendere l'incomprensibile lascia molti cuori pesanti a Solingen, causando inquietudine tra i suoi cittadini. Il presunto colpevole è stato fermato, ma gli abitanti della città possono solo sospirare di sollievo dopo l'incidente di accoltellamento che ha causato tre morti e otto feriti. Ma perché sembrava che il presunto colpevole attaccasse a caso persone felici che festeggiavano in pace nel cuore della città?

Una melodia rassicurante riempie l'aria sopra il Neumarkt di Solingen una sera di sabato. Le persone si radunano in zona pedonale con espressioni serie. Molti portano candele, hanno deposto mazzi di fiori, si stringono insieme e ascoltano le parole del clero. "La città è diversa oggi da ieri," afferma il decano della città Michael Mohr. "Trovare parole è quasi impossibile - i gesti parlano chiaro."

Solingen, rannicchiata tra Düsseldorf, Colonia e Wuppertal, con una popolazione di 160.000 abitanti, fatica a comprendere gli eventi che si sono verificati. L'intero paese sembra immerso nei pensieri, alle prese con la tragedia.

La tragedia si svolge una sera di venerdì durante la festa del "Festival della diversità". Dopo l'attacco, il ministro dell'Interno del Land Herbert Reul (CDU) arriva sulla scena. Il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) richiede una punizione severa per il colpevole.

Alto livello di politici federali e statali si riunisce al municipio sabato, tra cui il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD), il presidente del governo del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst (CDU) e il ministro dell'Interno Reul. Esprimono shock e incredulità, ringraziando i servizi di emergenza, con Wüst che afferma: "La nostra nazione non vacilla. Non ci lasceremo intimidire dal terrorismo, ma difenderemo il nostro modo di vita."

Faeser descrive l'attacco come "vile" e assicura anche: "Non ci divideremo nei momenti difficili, ma staremo uniti, rifiutando di permettere a un atto così orribile di dividere la società."

Attualmente, la polizia non ha ancora rivelato il movente del colpevole. L'ufficio del procuratore menziona il "sospetto iniziale di un movente terroristico". Tuttavia, questo è anche dovuto alla mancanza di un movente più chiaro al momento.

Le fonti riportano che il presunto colpevole è un rifugiato siriano di 26 anni che vive in Germania da meno di due anni. L'informazione sulla sua identità è stata confermata all'Agenzia tedesca di stampa.

La stessa sera, l'ISIS (IS) rivendica la responsabilità dell'attacco con coltello a Solingen. Tuttavia, l'autenticità di questa affermazione deve essere verificata. La possibilità di un collegamento tra l'attaccante e l'ISIS rimane incerta. In passato, l'ISIS ha fatto affermazioni simili senza prove concrete.

Le tre vittime includono due uomini, di 67 e 56 anni, e una donna di 56 anni. Dopo l'incidente, l'attaccante sembra scomparire nel caos. Un 15enne viene poi fermato, ma non per prove specifiche che lo colleghino al crimine - piuttosto, potrebbe aver interagito con l'attaccante in precedenza. Il colpevole rimane ancora sconosciuto, rendendo la situazione molto confusa, poiché non è stata ancora rilasciata una foto segnaletica. Non c'era footage delle telecamere di sicurezza sulla scena del crimine.

La paura aleggia.

Mentre i residenti depongono fiori sulla scena il giorno successivo all'incidente, la paura li circonda. "Ho detto a mio marito: non possiamo più andare in posti affollati," dice una donna anziana che vive vicino alla scena da decenni. Improvvisamente, si sente un coltello nella schiena. "La paura è giustificata," commenta.

Un altro residente, apparentemente defeated, dice pensieroso: "Solingen è spesso sulle prime pagine in questi giorni." Questo sentimento è stranamente comune nella città. Nel marzo, quattro persone hanno perso la vita in un incendio doloso causato da un ex inquilino. Nel giugno, un uomo ha causato un'esplosione davanti a un'attività di Solingen gettando una bottiglia piena di sostanza infiammabile, causando feriti mortali. Ci sono sospetti che l'incidente possa essere legato alle attività della famigerata mafia olandese Mocro-mafia, che è stata oggetto di discussioni in NRW per settimane.

Tuttavia, Solingen non è l'unica città che affronta questi eventi. Stanno anche contribuendo ai dibattiti politici in Germania. In particolare, gli attacchi con coltello sono aumentati, portando il ministro dell'Interno Faeser a proporre leggi sulle armi più severe. Tuttavia, questo non ha posto fine al dibattito in corso. Inoltre, le elezioni statali della Sassonia e della Turingia sono previste per la settimana successiva.

Il sindaco di Solingen Tim Kurzbach sembra ancora turbato il giorno successivo all'incidente. "Anche se sono passate diverse ore, è ancora difficile per me trovare le parole giuste," dice in presenza di politici federali e statali riuniti. Con ogni conversazione che ha con i parenti delle vittime o i testimoni dell'incidente, gli eventi diventano sempre più orribili e profondamente sconvolgenti per lui. "Punge dritto all'anima."

