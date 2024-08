- Assalto con coltello: donna ferisce cinque persone, tre di cui rischiano la morte

In Siegen, nel land della Renania Settentrionale-Vestfalia, cinque persone hanno riportato ferite - tre gravi e una seria - in seguito a un incidente di accoltellamento su un autobus. Un individuo di 32 anni è stato arrestato la sera stessa, come riferito dalla polizia di Siegen-Wittgenstein. "Non c'è più alcuna minaccia immediata."

L'autobus trasportava più di 40 passeggeri e stava attraversando la città per una festa locale quando l'incidente è avvenuto intorno alle 19:40.

Il sospetto potrebbe essere stato sotto l'influenza

Al momento dell'arrivo della polizia, il sospetto si è arreso senza opporre resistenza, come riferito dal quotidiano di Siegen. Ci sono indizi che suggeriscono che il sospetto fosse sotto l'influenza di alcol o droghe. La polizia non ha trovato alcuna indicazione che punti a un movente terroristico. Di conseguenza, la festa a Siegen proseguirà dopo aver consultato l'organizzatore dell'evento.

L'incidente ha richiamato alla mente un incidente simile avvenuto a Solingen una settimana prima, in cui un individuo ha accoltellato diverse persone con un coltello, causando ferite mortali.

La polizia esorta a non diffondere informazioni errate

Tuttavia, la polizia di Siegen-Wittgenstein ha fatto un appello: "Chiediamo ai cittadini di astenersi dal diffondere false informazioni sui social media o su altre piattaforme e di non collegarle indirettamente a un attacco terroristico. La polizia non ha trovato nulla del genere."

Più tardi, la sera, la polizia era presente sulla scena del crimine. Il luogo è stato isolato e sono state raccolte prove, mentre i testimoni sono stati interrogati, come menzionato nel comunicato stampa.

