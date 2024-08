Cate Blanchett alla premiere di 'Borderlands' - Aspetto lucido con cucchiaio

Non solo il suo carisma aveva un effetto magnetico quella sera: l'attrice Cate Blanchett (55) ha sfilato sul tappeto rosso con un abito a tema cucchiaio alla prima del nuovo film "Borderlands". In foto scattate dai fotografi presenti fuori dal TCL Chinese Theatre di Hollywood, la vincitrice dell'Oscar splendeva letteralmente con una montagna di cucchiai appesi al corpo.

L'attrice, famosa per i suoi ruoli in "Il Signore degli Anelli", "Blue Jasmine" o "Elizabeth", ha attirato l'attenzione con un top a collo alto insolito fatto di cucchiai piegati appesi a corde bianche. La nativa australiana ha abbinato l'ensemble di cucchiai argentati con pantaloni neri su misura, décolleté neri a punta e i capelli fino alle spalle acconciati in onde sciolte.

Dai capelli rossi fiammeggianti alla mania metallica

Cate Blanchett ha sorpreso all'inizio dell'anno con un nuovo look ed era a malapena riconoscibile quando sono state rilasciate le prime immagini del suo nuovo ruolo di Lilith nell'adattamento del videogioco. Ha sfoggiato i suoi capelli biondi in una vivace sfumatura rossa.

In questa commedia d'azione fantascientifica, Blanchett torna come cacciatrice di taglie Lilith al suo pianeta natale Pandora per compiere una missione e trovare la figlia del potente Atlas (Édgar Ramírez, 47). Non si sarebbe mai aspettata di trovare amici lì e presto forma una famiglia di emarginati disfunzionale con loro.

Una parte importante della sua missione consiste nel collaborare con l'ex soldato Roland (Kevin Hart, 45), l'esperto di esplosivi in età puberale Tiny Tina (Ariana Greenblatt, 16), la guardia del corpo di Tina Krieg (l'attore e pugile tedesco Florian Munteanu, 33), il dottore Tannis (Jamie Lee Curtis, 65) e il robot Claptrap (Jack Black, 54).

"Borderlands" uscirà al cinema il 22 agosto.

