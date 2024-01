Aspettatevi un'impennata di Covid e influenza dopo le feste. Ecco come prepararsi

Ogni anno, dall'inizio del Covid-19, si è registrata un'impennata dell'attività dei coronavirus dopo Natale, Capodanno e altre festività invernali.

Già prima delle festività di quest'anno, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie avevano avvertito che i ricoveri associati al Covid stavano aumentando, insieme a quelli per influenza e virus respiratorio sinciziale (noto anche come RSV).

Mentre molte persone hanno preso provvedimenti prima e durante le feste per ridurre il rischio di contrarre questi virus, altre hanno partecipato a grandi riunioni con un'esposizione a rischio più elevato. Cosa possono fare ora per ridurre la trasmissione del virus ai membri vulnerabili della famiglia? Se sviluppano sintomi, cosa devono considerare per decidere cosa fare - per esempio, quando fare il test, rivolgersi a un medico e rimanere a casa dal lavoro o da scuola?

Per rispondere a queste domande, ho parlato con la dottoressa Leana Wen, esperta di benessere. Leana Wen è medico d'urgenza e professore di politica e gestione sanitaria presso la George Washington University Milken Institute School of Public Health. In precedenza è stata commissario per la salute di Baltimora.

CNN:Quali sono le misure che le persone che hanno partecipato a grandi raduni durante le feste dovrebbero adottare ora per ridurre la trasmissione del virus Covid-19 e di altri virus a familiari e amici vulnerabili?

Dott.ssa Leana Wen: Con l'intensa attività virale che ci circonda in questo momento, le persone che hanno partecipato a grandi raduni o comunque ad attività in spazi chiusi e affollati con precauzioni minime dovrebbero essere consapevoli che potrebbero aver contratto il coronavirus, l'influenza, l'RSV o qualsiasi altro virus in circolazione. Anche se non sono preoccupati di ammalarsi, devono cercare di ridurre la possibilità di trasmettere questi virus a persone vulnerabili con cui hanno contatti stretti.

Per esempio, si può pensare di rimandare la visita a un parente che risiede in una casa di riposo o che ha subito un trapianto d'organo e sta assumendo farmaci immunosoppressori. Se la visita è già programmata, programmatela all'aperto. Se deve avvenire all'interno, entrambi dovreste indossare maschere ben aderenti e di alta qualità. Evitate di condividere il pasto in ambienti chiusi.

CNN: Questo vale anche per le persone che non presentano sintomi?

Wen: Wen: Sì. Si può essere infetti e asintomatici. Potreste anche essere pre-sintomatici, cioè essere contagiosi e sviluppare i sintomi nei giorni successivi. Non correte il rischio di far ammalare qualcun altro. È meglio evitare il contatto ravvicinato con persone vulnerabili nella settimana o poco più successiva all'evento di alta esposizione.

CNN: Che dire dei test prima di vedere i propri cari?

Wen: Potreste sottoporvi a un test rapido di antigene a domicilio per verificare la presenza di Covid-19. Questo test non troverà il 100% dei casi di coronavirus, ma può aiutare a identificare le persone che hanno una carica virale elevata. Il problema, però, è che non esistono test domiciliari per altri virus, quindi un test negativo per il coronavirus non significa che non si possa essere portatori di influenza, RSV o altri agenti patogeni contagiosi. Per questo motivo, per abbondanza di cautela, è consigliabile adottare le misure di cui sopra quando si interagisce con qualcuno che è particolarmente vulnerabile a gravi malattie causate da virus respiratori.

CNN: Se qualcuno sviluppa dei sintomi, dovrebbe immediatamente sottoporsi a un test? E se sì, per cosa?

Wen: Non è una sorpresa che alcune persone che hanno partecipato a grandi eventi sviluppino successivamente sintomi di tosse, starnuti, febbre e simili. Non tutti coloro che presentano sintomi devono sottoporsi al test. La ragione più importante per sottoporsi al test è se si intende assumere farmaci antivirali per la Covid-19 e l'influenza. Se sono idonei al trattamento, dovrebbero sottoporsi a questi due test e chiamare il proprio medico curante per sapere come accedere a questi antivirali.

Un altro motivo per fare il test è se si è stati vicini a persone vulnerabili che vorrebbero accedere agli antivirali in caso di positività. In questo modo, se si è positivi, si possono informare gli altri con cui si è stati esposti di recente. I due test più importanti da fare sono quello per il Covid-19 e quello per l'influenza, perché questi sono i virus per i quali esistono trattamenti antivirali specifici.

CNN: Quando è opportuno rivolgersi a un medico?

Wen: La maggior parte dei sintomi virali si risolvono da soli, cioè passano da soli. Le persone possono ricorrere a trattamenti di supporto come riposo, liquidi e farmaci per ridurre la febbre.

Ho già detto che ci sono persone che potrebbero beneficiare di una terapia antivirale specifica per la Covid-19 e l'influenza. Chi ne ha diritto non dovrebbe tardare a contattare il proprio medico curante, perché è essenziale iniziare la terapia antivirale nelle prime fasi della malattia. Tra questi vi sono gli anziani e le persone con malattie croniche di base, che hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente se contraggono questi virus.

Anche altri soggetti particolarmente soggetti a esiti negativi delle malattie respiratorie dovrebbero contattare tempestivamente il proprio medico curante, per garantire un monitoraggio proattivo. Tra questi pazienti vi sono i neonati e i soggetti con gravi patologie cardiache e polmonari e condizioni di immunocompromissione.

Per tutti gli altri, i sintomi che dovrebbero indurre a rivolgersi a un medico sono difficoltà respiratorie, dolore toracico, febbre prolungata e incapacità di assumere liquidi.

CNN: Le persone con i sintomi dovrebbero rimanere a casa dal lavoro o da scuola? Se sì, per quanto tempo?

Wen: In genere, la prassi migliore è quella di stare lontani dagli altri quando si iniziano a manifestare i sintomi. Questo periodo, quando si sviluppano i primi sintomi, è spesso il momento in cui è più probabile che si diffonda il virus. Non è sufficiente che il test risulti negativo per un virus, perché è possibile che ve ne siano altri contagiosi.

Per quanto riguarda il ritorno al lavoro e a scuola, seguite le linee guida del vostro posto di lavoro o della vostra scuola. Per esempio, molte scuole chiedono che i bambini non rientrino prima di aver passato almeno 24 ore senza febbre e senza aver assunto farmaci per ridurre la febbre. Probabilmente la maggior parte dei luoghi non richiede che le persone siano completamente prive di sintomi. Dopotutto, anche dopo un raffreddore leggero, le persone spesso hanno una tosse persistente che può durare settimane dopo la comparsa dei sintomi.

CNN: Se le persone non hanno ancora ricevuto i vaccini Covid e antinfluenzali, è troppo tardi?

Wen: No. Questi virus sono ancora in circolazione. Il CDC esorta i pazienti a sottoporsi a questi vaccini. È disponibile anche un vaccino contro l'RSV per chi ha 60 anni o più. La vaccinazione riduce la possibilità di contrarre i virus e, soprattutto, di ammalarsi gravemente.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com