- "Aspetta apertamente l'autonomia del corpo": Stefanie Giesinger parla delle esperienze di aborto

Stefanie Giesinger, la famosa modella e imprenditrice, sussurra tranquillamente: "Ho controllato il test di gravidanza, poi mi sono agitata e ho urlato. Circa un anno fa, sono rimasta incinta inaspettatamente e è stato un momento difficile per me." Per la prima volta, parla apertamente della sua gravidanza non pianificata e della decisione di abortire. Nel suo podcast e sui post di Instagram, Giesinger condivide le sue lotte durante questo viaggio.

Giesinger ha un seguito enorme su Instagram e ha un servizio fotografico in programma subito dopo il test positivo. Scrive: "Mi sentivo come in un'altra realtà." Riesce a raggiungere il set e lavorare, mentre la sua amica cerca di contattare il suo ginecologo regolare, che è in vacanza. thus, ends up at an unfamiliar clinic.

In her post, Giesinger discusses the feelings many unexpectedly pregnant women experience: helplessness, embarrassment, despair. And the question, "Should I keep the baby?" She chooses against it and goes through a process that German politicians call a compromise, but women often refer to as a challenging ordeal.

Come vengono gestiti gli aborti in Germania?

Gli aborti sono tecnicamente illegali in Germania e sono rigidamente regolamentati dall'articolo 218 del Codice Penale. Fino alla 12a settimana, un'interruzione di gravidanza può essere eseguita senza sanzioni se la persona dimostra di aver partecipato a una sessione di consulenza e di aver aspettato per tre giorni. Se la gravidanza è avanzata, l'intervento è possibile se la salute fisica o mentale della persona incinta è a rischio o se la gravidanza è il risultato di uno stupro. (Ulteriori informazioni per coloro che ne sono interessati sono disponibili, ad esempio, qui.)

Giesinger sembra particolarmente colpita dalle foto dei bambini nella sala d'aspetto di "Pro Familia", dove riceve la consulenza. In seguito, opta per un'interruzione di gravidanza chirurgica ma deve aspettare diverse settimane per eseguirla. "Il cellula uovo era troppo piccola per essere catturata in una foto", scrive su Instagram. Descrive questo periodo come una battaglia contro il proprio corpo: "Qualcosa stava crescendo dentro di me e non lo volevo."

"Rispetto per Stefanie Giesinger"

Dopo un'interruzione di gravidanza riuscita, precipita nella disperazione, avendo bisogno di elaborare i suoi pensieri e la sua colpa. Un anno dopo, Giesinger può parlare apertamente di questo. Ringrazia il suo ambiente per il loro supporto e si sente grata per l'opportunità di prendere questa decisione. Nel giro di poche ore dal suo post su Instagram, Giesinger riceve un'enorme ondata di supporto dai suoi oltre cinque milioni di follower. Molti lodano la sua sincerità, mentre altri condividono le loro esperienze.

In paesi come la Polonia o l'Ungheria, le leggi sull'aborto sono significativamente più severe. Gli studi del Regno Unito rivelano che i divieti non riducono il tasso di aborti. Gli aborti non sono procedure uncommon, ma il numero complessivo sta diminuendo. Circa 100.000 aborti si verificano in Germania ogni anno, con circa 106.000 casi segnalati nel 2023, secondo l'Ufficio federale di statistica.

