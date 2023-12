Asisat Oshoala: come la convinzione di una nonna ha fatto nascere una superstar del calcio africano

L'attaccante del Barcellona, nata nella città nigeriana di Ikorodu, si appoggia al microfono e dice: "Crescendo non ho mai indossato una maglia con il nome di una giocatrice dietro".

Poi il momento dell'epifania, quando la vita per lei si chiude a cerchio.

"Ora, quando torno a casa in Nigeria, molte persone hanno una maglia del Barcellona con il mio nome", racconta la 26enne Oshoala alla CNN.

Fa una pausa, riflette e fa un respiro profondo.

"Beh... è stato un bel viaggio", aggiunge con un sorriso consapevole.

È un sorriso che dice tutto quello che c'è da sapere sulla sua affermazione di fede e sul potere delle opportunità.

Lo spirito di un'africana

Oltre a saper fare battute, Oshoala lo fa con onestà, passione e umiltà.

"Non importa a quale altezza si arrivi nella vita, bisogna sempre ricordare da dove si viene", dice.

Il suo passato è anche un meccanismo di radicamento in un mondo in continuo cambiamento e globalizzato. È un'identità - lo "spirito di un africano", come dice lei - in cui la "vecchia atmosfera" è ancora valida.

"Siamo sempre stati un popolo che lotta per tutto e che è pronto a sacrificarsi", continua Oshoala.

Crescendo da bambina, i ruoli di genere erano chiaramente definiti: il posto di una ragazza era in casa o in negozio.

Oshoala racconta apertamente di aver vissuto in una società musulmana e in una famiglia poligama, con sette fratelli e sei sorelle avuti dalle due mogli del padre.

"La mia famiglia è unita. Non siamo spezzati [...] Veniamo da madri diverse, ma siamo ancora insieme [...] Ci consideriamo uguali", dice.

Musulmana praticante, Oshoala vede l'Islam come "una guida nella vita".

"Se questo [giocare a calcio] mi rende felice, non credo che Dio sia contrario".

La fede di una nonna

Il calcio era una fonte di evasione, ma anche una sfida all'establishment del patronato e della parentela.

Oshoala ricorda di essersi nascosta e di aver inventato storie per spiegare le prolungate ore di assenza, anche se le sue azioni avevano delle conseguenze.

"A volte non riesco a dormire a casa [...] Alcuni giorni mia madre non mi dava nemmeno i soldi per mangiare".

Chi credeva allora nella possibilità di un'opportunità nel bel gioco?

"Mia nonna", risponde Oshoala.

Quando gli altri dubitavano delle sue capacità e del suo talento per il gioco, era la nonna di Oshoala a predicare con saggezza e calma di "essere una persona buona e gentile, di essere rispettosa e disciplinata".

Queste idee e convinzioni sono in primo piano nella mente di Oshoala ogni volta che scende in campo.

Nel 2014, il dado era tratto.

Il titolo di capocannoniere e di giocatrice del torneo alla Coppa del Mondo femminile U-20 FIFA è stato seguito pochi mesi dopo dalla gloria del Campionato africano femminile.

Ne seguì una conversazione decisiva con i suoi scettici genitori.

"Ho fatto loro credere che se i ragazzi inseguono i loro sogni, c'è sempre qualcosa di positivo che ne esce. Oggi credo che se ne siano resi conto".

E oggi i suoi genitori sono convinti.

"Ora sono loro a chiamarmi [...] Sanno il mio gioco ancora prima che glielo dica io!", dice ridendo.

La luce dell'Africa

Oshoala non si è mai guardata indietro da quando ha lasciato la Nigeria nel 2015.

La sua carriera ha attraversato i continenti: dall'Europa con il Liverpool e l'Arsenal all'Asia con il Dalian, prima di tornare in Europa con il Barcellona.

"So di poter sopravvivere ovunque", dice con sfida. "Perché lo spirito di accettazione prenda vita, deve avvenire attraverso il proprio duro lavoro e i propri sacrifici".

Questi sacrifici hanno portato al successo, con numerosi riconoscimenti di squadra e individuali a livello nazionale e internazionale.

L'albo d'oro comprende un record di quattro titoli di calciatrice africana dell'anno, due vittorie in Coppa d'Africa e due partecipazioni alla Coppa del Mondo FIFA.

Questi successi le conferiscono lo status di calciatrice più decorata della storia del continente.

"È incredibile", dice Oshoala, soffermandosi sulla magnanimità dei suoi risultati.

Non ho mai sognato di diventare una calciatrice professionista [...] e guardando dove sono oggi, voglio dire, sono davvero felice per quello che ho fatto per me stessa finora".

"Lo spirito di volere sempre di più, lo spirito di non arrendersi è una cosa che mi spinge molto".

Una linea nella sabbia

Forse, però, i due eventi più significativi in campo per Oshoala sono arrivati negli ultimi due anni con il gigante catalano.

Nel 2019 è diventata la prima africana a giocare e segnare in quella che alla fine è stata una finale di Champions League femminile persa per mano del Lione.

Parla di un momento di orgoglio, ma anche di dolore.

A maggio, però, è arrivato il riscatto.

La ventiseienne è entrata nei libri di storia diventando la prima africana a vincere il titolo più ambito del calcio europeo, grazie al Barcellona che ha battuto il Chelsea per 4-0.

"Quando si ha lo stesso obiettivo, è facile raggiungere grandi traguardi. Le persone che hanno perso insieme hanno finito per vincere insieme: questo è importante", dice Oshoala.

Lo slancio è continuato a ritmo incessante e non mostra segni di rallentamento.

In questa stagione, il Barcellona ha una media di sette gol a partita in campionato, con Oshoala che ha segnato un gol a partita: un chiaro segnale d'intenti mentre la squadra si prepara a difendere la sua tanto ambita corona.

Riuscirà il Barcellona a seguire le orme del Lione e a diventare la nuova potenza d'Europa?

"Il Barcellona può solo essere il Barcellona!". Oshoala risponde con enfasi.

"Abbiamo un obiettivo che vogliamo raggiungere, che abbiamo già iniziato l'anno scorso: abbiamo vinto il treble. È incredibile!".

La gente vuole qualcosa di nuovo

È questo progetto di miglioramento, audacia e convinzione che Oshoala aspira a realizzare per una nuova generazione di ragazze, che vede il calcio e l'istruzione coesistere fianco a fianco.

Il veicolo del cambiamento è la sua fondazione in Nigeria.

"A volte mi siedo a bordo campo e inizio a sorridere. Li vedo felici e sono felice di vedere i sogni delle persone che prendono vita, che vedono il futuro.

Vedono la possibilità di diventare calciatori professionisti".

"Sono davvero invidiosa [...] perché hanno tutto!".

Mentre riflette sulla sua carriera, Oshoala ha anche una parola di avvertimento per il gioco maschile.

"Nei prossimi cinque, dieci, quindici anni si parlerà solo di calcio femminile, perché quello maschile... è come se avesse già tutto.

"Si possono vedere le lotte ora. Vogliono la Super League, vogliono questo... stanno cercando di vedere cosa possono portare ora perché hanno già fatto tutto".

I soldi ci sono, i diritti televisivi ci sono, tutto è pronto".

"Qualunque cosa si faccia ora con il gioco femminile, è nuova, è nuova, è nuova. E la gente vuole vedere qualcosa di nuovo".

Questa convinzione è autentica o si basa sulla speranza?

"Il calcio femminile diventerà grande", afferma Oshoala.

"Sicuramente ci sarà qualche giocatore maschio e qualche giocatrice donna allo stesso livello, più o meno [...] È molto realizzabile. Fidatevi di me".

Non c'è da scommetterci.

